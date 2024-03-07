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Kadınlar her sektörde her işi başarıyla yapabiliyor

YAŞAM 07.03.2024, 12:14
Kadınlar her sektörde her işi başarıyla yapabiliyor

Türkiye’nin en köklü derneklerinden TÜSED Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’nin Yönetim Kurulu üyelerinden Sigorta Eksperi Nurdan Akar, bir kadın olarak sektördeki deneyimlerini aktardı.İSTANBUL (İGFA) - Sigorta Eksperi Nurdan Akar, bir kadın olarak sektördeki deneyimlerini aktardı.

Üniversite yıllarında ilk kez sigorta eksperliği mesleğinin varlığını keşfettiğini belirten Akar, “Hizmet verdiğim bölgede, 2004 yılında ilk kadın sigorta eksperi olarak göreve başladım. İlk yıllarda sektör paydaşlarının çoğu bu durumu garip karşılasa da önemli olanın işini sevmenin, sahiplenmenin ve en iyi şekilde yapma isteğinin olduğunu, zaman herkese gösterdi.  Kadınlar sigorta sektörünün olmazsa olmazı. Yetişen yeni nesilde de kadınlarımıza mesleğimizi tavsiye ediyorum.”  dedi.

Sigorta eksperinin şirketlerin eksperi değil, bağımsız ve tarafsız olduğuna vrugu yapan Nurdan Akar, "Sigorta şirketi ve sigortalı arasındaki poliçeden doğan zarar tespitini hakkaniyetli olarak yapacak tek kişi, sigorta eksperidir.
Meslekte aktif olarak 150 kadın meslektaşım ile sektöre tüm sigorta branşlarında hizmet vermekteyiz. Bu meslektaşlarım Türkiye’nin farklı illerinde ve tüm sigorta branşlarında yetkin ve donanımlı olarak hizmet vermektedir" dedi.

Kadın bir sigorta eksperi olarak yaşanılan problemlere de dikkati çeken Akar, sigortalının, sigortacının ve otomotiv sektörünün menfaatlerinin ortasında mesleğimizi yapmak işimizin en önemli en hassas noktası olduğunu kaydetti. 

Bu noktada iletişim becerisi mesleğinin olmazsa olmazlarından olduğunu kaydeden Akar, "Trafik kazası sonucunda yakınını kaybeden sigortalının, sigorta şirketi çalışanının, otomotiv çalışanının aracısız olarak görüştüğü tek kişi olmak her birinin kendince haklı olduğu gerçeğini unutmadan onları dinleyip, olayı yasal zeminde çözmek mesleğimizin en önemli ve yorucu yanlarından birisidir diyebilirim" dedi. 

Kadın olarak, işimizde kapsamlı analiz yeteneğimiz ve teknik donanımız ile olayları durumları yönetebilme özelliğimiz mesleği çok daha rahat ve kolay yapmalarını sağladıklarını kaydeden Nurdan Akar, "Mesleğimiz kadınlarımızın genel yapısı ve yeteneklerine uygun olması nedeniyle açılan Eksperlik Sınavlarına katılmaları ve kazanmaları durumunda sektörün bu durumdan çok fayda sağlayacağına inanıyoruz ve bu anlamda kadınlarımızı destek oluyoruz. Üniversite 1’inci sınıfta öğretmenim sayesinde böyle bir mesleğin varlığından haberdar oldum ve okurken eksper olmaya karar vermiştim. Okul bitirme tezimi "Sigorta Eksperi Kimdir?” konusu üzerinde yaptım.
Bizim eğitim dönemimizde toplum henüz sigortanın öneminin farkında değildi. Sonrasında toplum için ne mutlu ki gittikçe gereklilik haline geldi, artık insanlarımız bu konuda daha bilinçliler. Mesleğimin ilk zamanlarında yaptığım iş, sektör paydaşlarının çoğunluğu tarafından garipsendi. Bu iş kolunun kadınlara uygun olmadığı defalarca tarafıma ifade edildi. Ancak kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gereken bir dünyada ve çağda önemli olanın cinsiyet değil, işini sahiplenerek, severek, en iyi şekilde yapmak için çabalamanın önemli olduğunu, ne mutlu ki zaman herkese gösterdi" diye konuştu.
 

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