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Kadınlar evlendikten sonra kızlık soyadlarını mı kullanıyor yoksa eşlerinin soyadlarını mı?

Kadın, evlendikten sonra kocasının soyadını alabildiği gibi, sadece kendi kızlık soyadını da kullanabiliyor Aynı zamanda ikisini bir arada kullanma imkanı da mevcut

YAŞAM 24.05.2024, 15:35
Kadınlar evlendikten sonra kızlık soyadlarını mı kullanıyor yoksa eşlerinin soyadlarını mı?

Kadın, evlendikten sonra kocasının soyadını alabildiği gibi, sadece kendi kızlık soyadını da kullanabiliyor. Aynı zamanda ikisini bir arada kullanma imkanı da mevcut. Peki kadınlar hangisini tercih ediyor? Erkekler bu duruma nasıl bakıyor?Esmanur GÜLBAHAR/Ahmet GÜNAY/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Medeni kanunun 187. maddesine göre kadın evlendikten sonra kocasının soyadını alıyor. Fakat yapılan yazılı başvuru sonucunda kadın, kocasının soyadının önüne kendi soyadını da alabiliyor aynı zamanda sadece kendi soyadını kullanma imkanı da var.

Peki kadınlar hangisini tercih ediyor, erkeklere göre doğru olan kullanım hangisi?

Herkes Duysun mikrofonuna görüşlerini belirten hem erkek hem de kadın vatandaşlar genelde, her iki soyadının da beraber kullanılmasını gerektiğini düşünüyor.

“Eşinizin kendi kızlık soyadını kullanması ya da iki soyadı kullanması sizin için bir sorun teşkil eder mi?” sorusuna bir erkek vatandaş, “İkisi bir arada olursa sorun olmaz.” şeklinde cevap verdi.

“TEK BAŞINA KENDİ KIZLIK SOYADINI KULLANMASI KARIŞIKLIK OLUŞTURURDU”

“İki soyadını da bir arada kullanırsa sorun teşkil etmez.” diyen bir vatandaş, “Tek başına kendi kızlık soyadını kullanması karışıklık oluştururdu ama ikisini bir arada kullanıyorsa kullansın.” dedi.

Yine erkek bir vatandaş, “Eşimin kendi soy ismini kullanmasını tercih etmem, ikisini bir arada kullanabilir.” dedi.

Bir diğer kadın da “Yeni dönemi bilmiyorum ama bizde eşin soyadı kullanılıyor.” dedi.

“HER KADIN EŞİNİN SOYADINI ŞEREFLE TAŞIMALIDIR”

Eşiyle birlikte Herkes Duysun mikrofonuna konuşan bir vatandaş, “Kendisine kızlık soyadını da kullanabileceğini teklif ettim fakat eşim, ‘O zaman evlenmenin ne anlamı var?’ demişti. Her kadın, eşinin soyadını şerefle taşımalıdır. Soyadı değişsin ki evlendiği belli olsun.” şeklinde konuştu.

“EVLİYSEM EŞİMİN SOYADI OLMALI”

Eşinin soyadını ve kendi kızlık soyadını bir arada kullandığını belirten bir kadın vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Eğer ben evliysem, eşim yanımda ise onun soyadını da tercih ediyorum. Evlatlarımın soyadları da babalarının soyadı olduğu için böyle tercih ediyorum.”
 

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