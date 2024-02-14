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Kadınlar, ÇEKAD’a üye olmak için sıraya girdi

YAŞAM 14.02.2024, 09:27
Kadınlar, ÇEKAD’a üye olmak için sıraya girdi

Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği (ÇEKAD) Başkanı Emel Denizaslanı, emekli kadınların savunucusu olmak için bir süre önce kurdukları derneğe kadınların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “Emekli kadınlara umut olduk.” dedi.İZMİR (İGFA) - Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği (ÇEKAD) Başkanı Emel Denizaslanı, emeklilikte cinsiyetten kaynaklanan sorunların dile getirilmesi ve çözüm bulunması için Emekli kadın derneğini kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Tüm emeklilerimizin sorunlarını dile getirmek için kurulan çok sayıda derneğimiz mevcut. Ancak, biz ÇEKAD olarak emeklilikte farklı sorunlar yaşayan kadınların ihtiyaç ve taleplerini dile getiriyoruz. Kadın emeklilerimiz çok zor durumda. Eşini kaybetmiş kadınların ve kız çocuklarının aylık oranları çok düşük. Emekli kadınlar bu maaşlara asla ayak uyduramıyor. Ay sonunu getiremiyor. İlaçlardan alınan katkı payını karşılayamıyor. Çoluk çocuğuna muhtaç oluyor. Emekli olup da pazarda ikinci el eşya satan, doktor yanında çay yapan emekli kadınlarımız var. Emekli kadınlar, sadaka değil, yıllarca ödedikleri primlerin karşılığını hakkını istiyor”

EMEKLİLİKTE DE KADIN ERKEK EŞİT DEĞİL

Sosyal güvenlik sisteminin emeklilik için aradığı “sigortalılık süresi”, “prim gün sayısı” ve “emekli yaşı” gibi koşulların en çok kadınları etkilediğine dikkat çeken Denizaslanı, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği emeklilik sürecinde de yaşam buluyor.    Eşitlikçi emekli politikalarına ihtiyacımız var.“dedi.

 

EMEKLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR

Denizaslanı şöyle devam etti:
“Emekli maaşlarında 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren ilgili yasa gereğince erimeler başladı. Daha önce asgari ücretten fazla olan aylıklar, “Emekliler Yılı” ilan edilirken, açlık sınırının altına düştü. Binlerce emekli için yürürlüğe giren “İntibak Yasası” emekliler arasında adaletsizlik yarattı. Bu yasaya göre, SSK ve Bağ-dan 2 bin yılı sonrası emekli olanlar, 2 bin yılından önce emekli olanlardan daha az maaş almaya başladı. Bu aradaki farkın da giderilmesini bekliyoruz. Emekliler arasındaki eşitliğin bozulması, aylıkların açlık sınırına dayanması ise özellikle dul ve yetim kadınları daha çok etkiliyor. Dul ve yetim aylıkları emeklinin tam maaşı olarak verilmiyor. En düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğu durumda, eşe 5 bin lira, bir çocuğa 2 bin 500 lira bağlanıyor. Bu aylıklarla emekli eş ve çocukların geçinmesi bekleniyor.”

KADINLAR ZOR EMEKLİ OLUYOR

Kadınların “zor” emekli olması konusunda en büyük etkenin annelik olduğuna vurgu yapan Denizaslanı, “Çocuk doğunca, anne fedakarlık yaparak işten çıkıyor, bebek büyüyünce işine dönemeyen ve bundan dolayı da emekli olamayan çok kadın var. Diğer yandan kadın daha fazla sigortasız çalıştırılıyor. Emekli olması da uzuyor veya imkânsız hale geliyor” dedi.

EMEKLİLER SEYYANEN ZAM İSTİYOR

Emeklilere seyyanen zam verilmesini de isteyen Denizaslanı, devlete ait tesislerden emeklilerin indirimli yararlanması, tatil yapmalarının sağlanması özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı başta olmak üzere çeşitli destekler verilmesi, doğalgaz ve elektrik faturalarında indirim sağlanması konusundaki taleplerini yineledi.

Denizaslanı, kadın emeklilerin, ÇEKAD”a yoğun ilgi göstermelerinden büyük memnunluk duyduklarını da belirterek, emeklilerin mutlaka kendi aralarında örgütlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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