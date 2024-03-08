Son Dakika

Kadınlar Bursa'da hayatın her alanında

YAŞAM 08.03.2024, 09:52
Kadınlar Bursa'da hayatın her alanında

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına, muhtarlardan siyasilere kadar toplumun tüm kesimlerinden kadınları bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu'nda yapıldı. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ve gelini Bedriye Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, kadın muhtarlar, gazeteciler, rektör yardımcıları, dekanlar, meclis üyeleri, dernek ve kooperatif üyeleri, Büyükşehir Belediyesi kadın yöneticileri katıldı. Orkestra Şube Müdürlüğü genç sanatçılarının mini konseriyle başlayan programda, Başkan Aktaş tek tek masaları gezerek tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı.

Program, daha sonra Orhangazi Salonu’ndaki ‘Geçmişin izinde, geleceğin yüzleri’ adlı tiyatro gösterisiyle devam etti. İzleyenleri zaman içerisinde yolculuğa çıkaran tiyatro gösterisinde, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki  ‘İlk kadın gazeteci Halide Edip Adıvar, ilk doktor Safiye Ali, ilk üsteğmen Fatma Erdem (Kara Fatma), ilk öğretmen Refet Angın, ilk hakim Suat Bert, ilk kadın meclis üyesi Hafız Selman İzbelli, ilk kadın kimyager Remziye Hisar, ilk kadın tiyatrocu Afife Jale’ canlandırıldı. Günümüz genç kızlarının da sahneye çıkarak hala ayni azim ve kararlılıkla Türk kadınının vatanı için çalıştığının belirtildiği gösteri sonrası, tüm oyuncular ayakta alkışlandı.

Gösteri sonrası sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. ‘Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş, bir evlat pir olsa da, anneye muhtaç imiş’ diyen Başkan Alinur Aktaş, “Kadınlar anadır, yardır, eştir, kardeştir, abladır. Kadın, bu toplumun en asli ve en sağlam unsurlarından bir tanesidir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını geride bıraktık ve yeni bir yüzyıla başladık. Biz artık çok daha güçlü bir ülkeyiz. Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki tüm büyüklerimizi de rahmetle anıyorum. Tiyatro gösterisinde de genç kızlarımız onların izinden gideceklerinin sözünü verdiler. Ülkemizin gücünü, kadınların gücünü göstermek istedik. Şehrimiz Bursa’da da birçok güçlü ve başarılı kadın var. Hepsi bizim için ayrı ayrı kıymetli ve değerli. Kadına şiddet uygulayan veya kadını ötekileştiren tüm anlayış ve zihniyeti reddediyoruz. Toplumun temel direği olan kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı. Bu zamana kadar ülkemiz için yapılan her işte kadınların emeği ve izi bulunduğunu dile getiren Gözgeç, kadınların medeniyetimizden aldıkları güçle bugün de erkeklerle omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılını inşa edeceğini söyledi.

Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, kadınlara olan desteğinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederek 8 Mart dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
27. dönem Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Kadınlar Günü’nü tebrik ederek güzel organizasyon için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından tiyatro gösterisinde yer alan oyunculara çiçek takdim edildi. Program sonunda ‘Kadınız Biz’ aplikasyonunu indiren tüm kadınlar, sürpriz hediyeler kazanma fırsatı buldu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Antalyaspor 28 38
9. Sivasspor 28 38
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 27 61
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Osasuna 27 36
11. Getafe 27 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9