Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu 'Hayat Birlikte Güzel' dedi

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu tarafından organize edilen 5. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi BUSİAD Evi'nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun düzenlediği 5. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi, BUSİAD Evi bahçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

2016 yılında BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 5. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, “Hayat Birlikte Güzel” mottosuyla organize edildi.

Etkinliğin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Her alanda eşitliğin, daha güzel bir dünya için şart olduğunun bilincindeyiz” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini önemsediklerini belirten Küçükkayalar, "Yüzde 8,5 olan kadın üye sayımızı artırmak için uğraşıyoruz. Yönetim kadrolarımızdaki kadın üye sayımızı artırıyoruz. Bu ve benzeri etkinliklerle bu konuda üyelerimizi ve kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Biliyoruz ki ne kadar eşit olursak o kadar güçlü oluruz. Birlikten doğan bu kuvvetin, ülkemizi ve dünyamızı daha eşit bir yere döndürmesini yürekten arzuluyoruz. Hayat Birlikte Güzel!” diye konuştu.

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu da, toplumsal cinsiyet eşitliğini tanımlayarak başladığı konuşmasında, 2021 yılında açıklanan Küresel Cinsiyet Eşitliği raporunda 156 ülke arasında Türkiye’nin 133. sıraya gerilediğini söyledi.

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur da, bu yıl 5’incisini gerçekleştirdikleri Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi kapsamında her yıl artan sayıda katılımcı görmenin Yeşim ve Global Compact Türkiye adına büyük bir mutluluk oluşturduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’na yeni katılımcılar beklediklerini sözlerine ekledi.

Organizasyon ve medya sponsorlarına Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kır Çiçekleri Okusun Diye kampanyasına adlarına yapılan bağış sertifikası takdim edildi.

Daha sonra Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele Moderatörlüğünde gerçekleşen panele geçildi. Panelde Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan ise, kendi iş serüvenini anlatarak başladığı konuşmasında, “Öğrenilmişlikle hareket ediyoruz. Oysa kadının farklı, erkeğin farklı yetenekleri var. Kadın-erkek konusunu çeşitlilik ve zenginlik yaratan bir ortak akıl olarak görüyorum” dedi. Farklılıkları destekleyince kapsayıcılığın geldiğini de kaydeden Özcan, “Kadın her alanda rol alabilir, elini kaldırdığı sürece” diye konuştu.

Bursa Valiliği AB Proje ve Eğitim Koordinatörü Dr. Arzu Erdi ise işletmelerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yapacağı çalışmalarda AB fonlarından nasıl yararlanabileceğini dinleyenlere aktardı. Erdi, hedef kitlenin doğru belirlenmesinin fonlardan faydalanmada önemli bir unsur olduğunu da dile getirdi.