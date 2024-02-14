Kadına şiddete son! Kadınlara savunma eğitimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ücretsiz olarak düzenlediği ve büyük ilgi gören “Kadınlar İçin Savunma Atölyesi” başarıyla tamamlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere her alanda destek çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi, ESMEK Yunus Emre Eğitim Merkezi ve Wing Tsun Akademi iş birliğinde gerçekleşen “Kadınlar İçin Savunma Atölyesi” (Wing Tsun Workshop) büyük ilgi gördü.

Yunus Emre Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen atölyede eğitmenler Büşra Dönmez ve Gözde Kanbur tarafından kadınlara temel düzey savunma teknikleri, uygulamalı olarak gösterildi.

Atölyede kadınların şiddetle, tacizle ya da farklı bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarında kendilerini nasıl koruyabilecekleri ve böyle durumlarda hangi tekniklerle kendilerini savunabilecekleri anlatıldı.

35 katılımcının yer aldığı atölyede verilen eğitimlerin kendilerine özgüven aşıladığını ifade eden kadınlar, bu tür etkinliklerin devamını dilediler.

Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi yetkilileri de eğitim sonunda eğitmenler Büşra Dönmez ve Gözde Kanbur’a teşekkür belgesi verirken gelen yoğun talep nedeniyle etkinliğin Şubat sonunda ve Mart ayında da yapılacağını belirttiler.