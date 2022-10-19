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Kadına şiddete karşı sesler birleşti

YAŞAM 19.10.2022, 16:05
Kadına şiddete karşı sesler birleşti

R&B-Pop müziğin ses getiren sanatçıları Ezgi Alaş ve Güneş, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Dünyaca ünlü plak şirketi M.O.B. Entertainment ile çalışmalarını sürdüren Ezgi Alaş ve Güneş’ten fark yaratacak bir düet çalışması geliyor.

Ezgi Alaş’a ait olan maxisingle çalışmasında kadına karşı şiddet, eşitsizlik ve erkek egemenliğini konu edinen şarkı, video klibiyle de dikkatleri üzerine çekecek.

Kadın ve kadın hakları üzerine yoğunlaşan İMDAT şarkısının video klibi ise dünyaca ünlü Rus Yönetmen Lika Nadir tarafından çekildi.

Kadına yapılan haksızlıkları, ayrımcılığı ve eşitsizliği izleyiciye aktaran klip, sözü ve müziği ile de alışılagelmişin dışına çıkarak fark yaratacak. İmdat şarkısı ile R&B ve HipHop müziğin soundlarına yer veren genç yetenek, benzersiz sesi ile de dinleyici etkisi altına alacak.

İMDAT, 21 Ekim’de tüm dijital platformda yerini alacak.

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