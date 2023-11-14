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Kadına şiddete karşı karikatür sergisi

YAŞAM 14.11.2023, 17:50
Kadına şiddete karşı karikatür sergisi

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi ile Karikatür Derneği ve Karikatür Atölyesi iş birliğinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında karikatür sergisi açıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde karikatür sergisi açtı.

Karikatür Derneği ve Karikatür Atölyesi iş birliği ile hazırlanan serginin açılış törenine; ABB EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök, Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, Karikatür Derneği Kurucularından Emre Yılmaz, Karikatür Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinden Hazal Başarır ve vatandaşlar katıldı.

20’ye yakın kadın katılımcının hazırladığı karikatür sergisinde, ağza pelesenk olan kalıplaşmış cinsiyetçi kelime ve deyimlere mizahla farkındalık yaratılması amaçlandı.

KARİKATÜRLER 18 KASIM CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SERGİLENECEK

Karikatürlerin 18 Kasım Cumartesi gününe kadar sergileneceğini belirten Kadın Sığınma Evleri ve Kadın Danışma Birimi Şefi Uzman Psikolojik Danışman Melike Uslutaş, “Bu karikatür sergimizi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında yaptık. Üniversite öğrencilerimiz ve gönüllü grubumuzdan öğrencilerle birlikte bir çalışma yaptık. Dilimize pelesenk olmuş, yanlış kullanılan deyimlerin, sözcüklerin yerine yenileriyle ve bunu karikatürize ederek farkındalık çalışması yapmayı planladık. 18 Kasım’a kadar Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde sergilenecek” dedi.

KALIPLAŞMIŞ KELİME VE DEYİMLERE ‘MİKROPLU SÖZLER’ DENDİ

    Kalıplaşmış cinsiyetçi kelime ve deyimlere ‘mikroplu sözler’ dediklerini belirten Karikatür Derneği Kurucularından Karikatürist Emre Yılmaz, sergi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Biz Karikatür Derneği ve Karikatür Atölyesi olarak kadın sorunu diyeceğim ne yazık ki buna çok önem veriyoruz. Ülkemizde çok ciddi bir sorun ve dünyada da kötü örnekler görüyoruz ne yazık ki. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaklaşık 20’ye yakın kadın katılımcıyla böyle bir atölye düzenledik. Amacımız şuydu; biz ’mikroplu sözler’ dedik bu sözlere. Dilimize pelesenk olmuş, kalıplaşmış özellikle cinsiyetçi kelimeler var. Bunları yok etmek adına mizahın o sempatik dilini kullanarak bunları biz nasıl çürütebiliriz bunun üzerine çalıştık. Keyifli ve farkındalığı yaratacak bir proje oldu.”

Karikatür Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinden Ressam Hazal Başarır da, “Bizler kadına yönelik şiddete farkındalık yaratmak istedik. Ben de bir kadınım ve zaman zaman altını çizdiğimiz ‘mikroplu sözlere’ veya şiddetin farklı türevlerine ben de maruz kalıyorum. Bu kelimelerin yanlış olduğunu hiçbirimiz bazen kestiremeyebiliyoruz. Ne tepki verebileceğimizi bilmiyoruz. Biz mizahın ve sanatın gücünü kullanarak ve farkındalık yaratarak aşmayı hedefledik” diye konuştu.

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