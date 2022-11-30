Kadına şiddete Bursa'dan en eğlenceli tepki

Bursalı hanımlar, Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü En Gözde Kadınlar Platformu kurucusu Gözde Avcı’nın eğlence dolu organizasyonuyla kutladı.Feyzi SARIKAYA -GemlikLife / BURSA (İGFA) - Bursa'da renkli gecenin mimarı Gözde Avcı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne dikkat çekerek, kadınların birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Gazeteci Feyzi Sarıkaya'nın sunuculuğunu üstlendiği gecede Gözde Avcı’nın Aida Sahne’de düzenlediği ve herkese açık olan özel geceye katılan hanımlar, eğlence dolu saatler yaşadı.

Cümbüş Organizasyon dansçıları, şovlarıyla geceye ayrı bir renk kattı. Bursa sahnelerinin sevilen seslerinden Levent Uçar, şarkılarıyla kadınları coştururken, perküsyon virtüözü Doğancan Özmen, ritimleriyle coşkuyu doruğa çıkardı. Güzel oryantal Aylin’in ‘ateşli’ gösterisi ise büyük ilgiyle izlendi.

Gecede konuşan İnfluencer Gözde Avcı, “Ben değil biz varız mottosuyla ilerlediğimiz sürece biz kadınlar çok güçlüyüz. Yılın son kadınlar matinesinde beni yine yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. 2023’e büyük sürprizlerle girmeye hazır olun...” dedi.