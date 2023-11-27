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Kadına şiddete bandolu tepki

YAŞAM 27.11.2023, 07:17
Kadına şiddete bandolu tepki

Başkentli kadınlar, Ankara Metrosu ve otobüslerde “Şiddete Tolerans Yok” sloganıyla bando takımıyla kadına şiddete tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi,  “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası’’ kapsamında kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile EGO Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, Ankara Metrosu ve otobüslerde bulunan tutamaçlara, şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri merkezlerin iletişim bilgileri ve Büyükşehir Belediyesinin kadınlara sağladığı hizmetlerin yer aldığı kartlar asıldı.  

EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök yapılan çalışmalarla ilgili, ‘‘Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası kapsamında farkındalık çalışması yaparak güzel bir çalışmaya imza attılar bizler de EGO Genel Müdürlüğü olarak metro istasyonlarımızdaki tutamaç ve afişleri alanlarımızda yer verdik’’ derken,  ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınmaevi Şefi Melike Uslu Taş ise şunları söyledi:

‘‘ABB Kadın Danışma Merkezi olarak, kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında farkındalık çalışmaları yürüttük çok yoğun emekler harcadık, dilimize yerleşmiş aslında kalıpları, yıkmak adına onları toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olacak şekilde değiştirmeyi amaçladık. Aynı zamanda kadın danışma merkezimizin de tanıtımını yaparak şiddete uğradıkları zaman nereden ve hangi konularda destek alabileceklerini göstermeye çalıştık.’’

ŞİDDETSİZ İLETİŞİM SEMİNERİ

      Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi, ise “Şiddetsiz İletişim” konulu seminer düzenledi. Seminerde, Kadın Danışma Merkezi’nin işleyişi ve hizmetleri hakkında katılımcılara sunum yapıldı ve ayrıntılı bilgi verildi. Çocuk Meclisi binasında gerçekleştirilen konferansa Ankara Büyükşehir Belediyesi birimlerinde çalışan personeller de katıldı.

     Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Dilek Avcı seminerde, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilişkilerde şiddeti önlemeye yönelik neler yapabileceğimizi konuştuk’’ derken, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman ise, ‘‘ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledik. Kamu kuruluşlarında ve ailemizde bireyler arasında şiddetsiz iletişim yollarını dinlemek için bir araya geldik. Konferansımıza Zabıta Dairesi ve birimlerinde çalışan tüm arkadaşlarımızı davet ettik” ifadelerini kullandı.

      Konferansa katılan personeller, etkinlikle ilgili şunları söylediler:

-Nilay Adakoğlu: “Bu tarz etkinliklerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Toplumun bilinçlenmesi, farkındalığın artması için kıymetli oluyor. İnsanlar kendilerini ve haklarını öğrenme fırsatı yakalıyor.”

-Nuray Kayaoğlu: “Farkındalık yaratmak adına kadına şiddete hayır diyoruz. Umarım şiddet azalır ve yok olur. Bu etkinliklerin faydalı olmasını umuyorum.”

-Elif Ezgi Şahintan: “Zabıta memuru olarak görev yapıyorum. Biz sürekli esnafla muhatap oluyoruz. Karşımızdaki kişinin duygu düşüncesini dinleyerek, empati kurarak, içinde bulunduğu şartları ve ortamı değerlendirerek samimi bir şekilde iletişim kurmaya çalıyoruz. Toplumun bilinçlendirilmesi açısından bu etkinliği yararlı buluyorum.”

 CUMHURİYET KADINLARI BANDO TAKIMI İLE FARKINDALIK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı iş birliğiyle Kuğulu Park ve Armada Hayat Sokağı’nda farkındalık etkinliği düzenledi.

        Kuğulu Park’ta düzenlenen programa katılan BelPa Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası'nda bir farkındalık etkinliği düzenlemek üzere Kuğulu Park’ta Kadın Bando Takımı ile beraberiz. Biz istiyoruz ki gelecek günlerde kadın ve şiddet, hiçbir canlıyla şiddet aynı cümle içerisinde geçmesin” dedi.

Armada Hayat Sokağı’nda düzenlenen etkinliğe katılan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Serkan Yorgancılar ise, ‘‘Şiddete sıfır tolerans kapsamında hafta boyunca etkinlikler düzenledik. Armada Hayat Sokağı’nda Kadın Bando Takımı ile beraberiz’’ diye konuştu.

    Atakule’de ise farkındalık yaratmak için “Şiddete Toleransımız Yok” ve “No Tolerance For Violence” yazısıyla aydınlatıldı.

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