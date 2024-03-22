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"Kadına Sağlık" podcast serisinin tüm bölümleri yayında

PWN İstanbul ve Awen for Us iş birliğiyle hayata geçirilen "Kadına Sağlık" podcast serisi kapsamında, Amgen Türkiye desteğiyle hazırlanan “Kemik Erimesi” (Osteoporoz) konulu bölüm dahil olmak üzere tüm bölümleri yayınlandı Sunuculuğunu yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan’ın üstlendiği podcast serisinde, birbirinden kıymetli gönüllü kadın konuşmacılar, kadın sağlığına dair önemli bilgiler aktarıyor

YAŞAM 22.03.2024, 10:01
"Kadına Sağlık" podcast serisinin tüm bölümleri yayında

PWN İstanbul ve Awen for Us iş birliğiyle hayata geçirilen "Kadına Sağlık" podcast serisi kapsamında, Amgen Türkiye desteğiyle hazırlanan “Kemik Erimesi” (Osteoporoz) konulu bölüm dahil olmak üzere tüm bölümleri yayınlandı. Sunuculuğunu yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan’ın üstlendiği podcast serisinde, birbirinden kıymetli gönüllü kadın konuşmacılar, kadın sağlığına dair önemli bilgiler aktarıyor.İSTANBUL (İGFA) - Biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan ve yenilikçi tedavi yaklaşımlarını araştırarak hayati öneme sahip ilaçlar üretmeye yönelik çalışmalarını 40 yıldan uzun süredir aralıksız devam ettiren Amgen’ın da destekçileri arasında olduğu "Kadına Sağlık" podcast serisinin tüm bölümleri yayınlandı. Sunuculuğunu yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan’ın üstlendiği podcast serisinin Amgen’ın koşulsuz katkılarıyla gerçekleştirilen “Kemik Erimesi” (Osteoporoz) konulu bölümünde, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şansın Tüzün, hayatta sağlam durmak için kemik erimesinin nedenlerini, önlemleri ve daha fazlasını aktarıyor.

"Kadına Sağlık" Podcast Projesi; Professional Women’s Network İstanbul (PWN İstanbul) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliği, UN SDSN Türkiye ve Awen for Us desteğiyle gerçekleştirilen "Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Programı" mezunları tarafından hayata geçirildi. Türkiye’nin en kapsamlı ilk kadın sağlığı podcast serisi “Kadına Sağlık”, her bölümünde farklı bir konuyu ele alarak, kadın sağlığına dair geniş bir yelpazede bilgi sunuyor ve kadın sağlığı okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. “Kadına Sağlık" Podcast Serisi, “Bilgi kadını güçlendirir, kadın toplumu dönüştürür” misyonuyla, sağlıklı yaşamdan, infertiliteye; depresyondan, kemik erimesi ve meme kanserine kadar birçok önemli konuda uzman gönüllü kadın konuşmacılarla derinlemesine söyleşilere yer veriliyor.

Amgen Türkiye Genel Müdürü, PWN Danışma Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Programı’nın yaratıcılarından Güldem Berkman konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Bundan 3 yıl önce PWN İstanbul ve ilaç sektöründen 5 kadın bir araya gelerek sağlık sektöründe kadın lider sayısını artırmak için bir hayal kurduk. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve Awen for Us’ın yöneticileri yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nden kıymetli hocalarımız da ‘Biz de varız!’ dediler. İlaç ve sağlık sektöründen ulusal ve uluslararası 35 farklı şirketin genel müdürleri koşarak, tam gönüllülükle elini taşın altına koydu, bilgi ve birikimlerini yeni kadın liderleri desteklemek için paylaştı. Bugün geldiğimiz noktada 3. dönemine başladığımız, 50 mezunu olan kocaman bir kadın lider yetenek havuzu oluşturduk. Hep birlikte kadın liderler için sürdürülebilir fayda yaratmak öncelikli hedefimiz. Bu programın ilk meyvesi olan ‘Kadına Sağlık’ Podcast Projesini heyecanla ve mutlulukla takip ediyorum.”

KADIN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER BU PODCAST SERİSİNDE

“Kadına sağlık, yarınlar aydınlık” sloganıyla yola çıkan, Türkiye’de sağlık alanında ilk kez bu kadar fazla firmayı toplumsal fayda için bir araya getiren, tüm kadın konuşmacıların gönüllü olarak yer aldıkları “Kadına Sağlık” Podcast Serisi, Cumhuriyetimizin 100. Yılında projeye katkı sağlayan tüm gönüllülerin Türkiye’deki kadınlara armağanıdır.

“Kadına Sağlık” podcast serisinin tüm bölümlerine Spotify, Youtube ve Apple podcast platformlarından ulaşılabiliyor:

APPLE PODCAST

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