Kadın yunus polisler suçluların korkulu rüyası oldu

İstanbul’un yoğun ve hareketli sokaklarında artık kadın yunus polisler de güvenliği sağlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı bu kadın polisler, aldıkları zorlu eğitimlerin ardından suçlulara karşı mücadelede aktif rol alıyor. 270 kilogramlık motosikletleriyle dikkat çeken bu cesur kadınlar, vatandaşlara güven verirken suçlulara korku salıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kadın yunus polisler, gönüllülük esasına göre seçiliyor ve belirli fiziksel kriterleri karşılamak zorundalar. Kadın adayların en az 1.70 cm boyunda olması gerekiyor. Seçim süreci, adayların fiziksel yeterliliklerinin yanı sıra psikolojik dayanıklılıklarını da ölçen zorlu sınavları içeriyor. Seçim sürecini başarıyla geçen kadın polisler, yoğun ve kapsamlı bir eğitim programına tabi tutuluyor.

Bu eğitim programında, motosiklet kullanma becerilerini geliştirmek için keskin virajlı parkurlarda eğitim alıyorlar. Eğitim süreci boyunca, yakın savunma teknikleri, silah kullanımı, araç durdurma ve arama, belgede sahtecilik, bomba imha gibi kritik konularda uzmanlaşıyorlar. Ayrıca narkotik suçlarla mücadele, trafik kontrolü ve olay yeri inceleme gibi alanlarda da eğitim alarak kapsamlı bir şekilde hazırlanıyorlar. Motosiklet eğitiminde, kadın yunus polisler, 270 kilogram ağırlığındaki motosikletleri ustalıkla kullanmayı öğreniyor.

EĞİTİMDEN SAHAYA: KADIN YUNUS POLİSLER GÖREVE BAŞLIYOR

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın yunus polisler, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde görev almaya başlıyor. Üniformaları ve motosikletleriyle sokaklarda devriye gezen bu polisler, vatandaşların güvenliğini sağlarken, suçluların korkulu rüyası haline geliyor. Kadın yunus polislerin sahada aktif olarak görev yapması, İstanbul’un güvenliği için büyük bir adım olarak kabul ediliyor ve sayıları her geçen gün artıyor.