Kadın Teknoloji Girişimciler 'akademi'leşecek

Türkiye'nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co; Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek, gençlere ilham vermek ve girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak için çalışan Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliği ile “ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi” başlatıyor.İSTANBUL (İGFA) - ÜNLÜ & Co; finansal teknolojiler, siber güvenlik, temiz enerji teknolojileri, sağlık teknolojileri, eğitim teknolojileri ve sürdürülebilir tarım teknolojileri başta olmak üzere bu alanları kullanarak çözüm üretmek, girişim kurmak veya bu alanlarda var olan girişimini büyütmek isteyen kadınlar için “ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi”ni Türkiye Girişimcilik Vakfı ile birlikte hayata geçiriyor.

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİYOR?

Programa, öncelikli olarak finansal teknolojiler, siber güvenlik, temiz enerji teknolojileri, sağlık teknolojileri, eğitim teknolojileri ve sürdürülebilir tarım teknolojilerini kullanarak yazılım tabanlı çözümler üretmek, yazılım tabanlı girişimler kurmak veya bu alanlarda var olan girişimini büyütmek isteyen kurucusu veya kurucu ortağı kadın olan ve 18-35 yaş arası gençlerden oluşan üç ya da dört kişilik takımlar katılabiliyor.

Programa girmeye hak kazanan takımlar programın ilk altı ayında gerçekleşecek bootcamp ile temel girişimcilik yetenekleri kazanacak, fikirlerini iş modeline dönüştürebilecek, alanlarında öncü girişimcileri dinleyebilecek, takımlarına özel atanan mentorlarla çalışabilecek, kendilerinden maksimum verimi elde edebilmeleri için ilham ve trend sohbetleri ile psikolojik ve sosyal seanslardan faydalanacaklar.

İlk altı ayın sonunda yapılacak ön elemede ürünlerini en iyi aşamaya getiren takımlar seçilerek ikinci altı aylık bölüme geçmeye hak kazanacaklar.

İKİNCİ ALTI AY GİRİŞİMCİ GELİŞTİRME DÖNEMİ

Programın ikinci altı ayında takımlar, ileri aşama girişimcilik eğitimleri ve teknik eğitimlerle desteklenecek, kendilerini ve iş modellerini doğru yatırımcılarla ve müşterilerle buluşturabilmeleri için yatırımcı ve ekosistem buluşmalarıyla desteklenecek, “ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi” ileri seviye eğitimlerini almaya hak kazanacaklar. Ayrıca; yatay mentorluklara ek olarak dikey mentorluklarla da odak alanlarında daha fazla sektör bilgi ve deneyimi elde edecekler.

Kadın girişimcilere eğitim desteği vererek, onların hayatlarına dokunmanın önemine vurgu yapan ÜNLÜ & Co İnsan Kaynakları & Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yönetici Direktörü Elif Özer, kuruluşlarından bugüne kadınların iş hayatına katılımını her kademede desteklemeye büyük önem verdiklerini söyledi. Özer, kuruluşlarının 20'nci yılında Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Endeavor Türkiye desteğiyle hayata geçirecekleri Kadın Girişimciler Akademisi ile beş yılda 100 kadın girişimciye bu zorlu yolculuklarında eğitimlerimizle yol arkadaşı olduklarını belirterek, "Bizler kadının istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını biliyoruz" dedi.