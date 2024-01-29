Kadın kooperatiflerinin el emekleri Şok raflarında

“Şok’ta Ben de Varım” projesinin kapsamını genişleten şirket, Türkiye’nin farklı bölgelerinden çeşitli kadın kooperatiflerinin ürettiği el emeği ürünleri ŞOK Marketler’de satışa sundu.İSTANBUL (İGFA) - ŞOK Marketler, daha güçlü bir gelecek için kadınların ekonomiye katılımını artırmak ve fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla “Şok’ta Ben de Varım” projesinin kapsamını genişletti.

Hatay, Adana ve Ankara’daki kadın kooperatiflerinden kadınların ürettiği zeytin ve zeytinyağından coğrafi işaretli ürünlere, tarhana ve sebze kurusundan el işi tülbentlere kadar onlarca farklı kategorideki ürün ŞOK raflarıyla buluştu.

ŞOK Marketler, önümüzdeki dönemde iş birliği yapılan kooperatif sayısının ve ürün çeşitliliğinin daha da artırılmasını, satışların sürekliliğinin sağlanarak kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini hedeflendi.

Şirket CEO’su Uğur Demirel, çeşitli kadın kooperatifleri ile iş birliği yapıp ürünlerini satın alarak kadınların hane ekonomilerine katkıda bulunurken yerel istihdamı da desteklemek istediklerini belirterek, "Ürün aldığımız kooperatifler aracılığıyla deprem bölgesinin ekonomik olarak yeniden güçlenmesi için de desteğimizi var gücümüzle sürdürüyoruz. İlk etapta ürünleri yaklaşık 100 mağazamızda satışa sunduk. Hedefimiz ürünlerin satıldığı mağaza sayısını daha da artırmak ve bu projeyi kadın kooperatiflerine sürekli gelir sağlayacak bir model haline getirmek. Kadın emeğine destekte 'Ben de Varım' demeye devam edeceğiz" diye konuştu.