Kadın istihdamına katkı! Çocuk bakıcısı eğitimlerinin ikincisi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte kadın istihdamına katkı sağlayacak projelere imza atmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Başkentte nitelikli ve eğitimli bakıcı yetişmesi için harekete geçen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, ‘Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi’nin ikincisini başlattı. 2.5 ay ve toplam 380 saat sürecek eğitimleri tamamlayan adaylara başarı sertifikası verilecek.

Başkentte kadın dostu uygulamalarla kadınların hayatlarını kolaylaştıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamına katkı sağlayacak projeleri birer birer hayata geçiriyor.

Ankara’da eğitimli ve nitelikli bakıcı yetişmesi için harekete geçen ve bu doğrultuda Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak proje başlatan Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, ‘Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi’nin ikincisini başlattı.

EĞİTİMLER 380 SAAT SÜRECEK

Başkentte kadın istihdamını artırmak ve çalışan annelerin güvenle çocuklarını emanet edebileceği eğitimli ve nitelikli bakıcılar yetiştirmek amacıyla düzenlenen ve 380 saat sürecek eğitimler Altındağ Gençlik Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Düzenlenen bu kursların devam edeceğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz, “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi’nin ikincisi başlattık. Geçen hafta ilan vermiştik. Kursumuz yoğun ilgi gördü ve binden fazla başvuru oldu. 2,5 ay toplam 380 saat sürmesini planlıyoruz. Kursu başarı ile tamamlayan adaylar bakıcı anne, yardımcı öğretmen gibi alanlarda iş bulabilecekler. Kurslarımızı devam ettirerek pek çok Ankaralı kadını bu alanda sertifika sahibi yapmaya hem de çocuklara bakıcı anne arayan kadınlarla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

SİGORTALI ÇOCUK BAKICILIĞINI ARTIRACAK EĞİTİM PROJESİ

Sigortalı çocuk bakıcılığını artırmayı da amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, uzman eğitmenler tarafından A’dan Z’ye verilen ‘Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi’ ile kursiyerlere istihdam alanı açmayı hedefliyor.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Yüksel Özbek Coşkun da çocuk gelişiminde önemli rol oynayacak eğitimlerin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Kursumuzda öncelikle bireylerin 0-72 aylık çocuklarda tüm gelişim alanlarında bilgi sahibi olması ve bu gelişim alanlarının etkin bir şekilde etkinlik planlama ve uygulama gibi teorik ve uygulamalı olarak derslerimiz yürütülecektir.”

Çocukların gelişimsel özelliklerini ayırt etme, etkinliklerle çocukların gelişimini destekleme ile buna uygun gelişimsel etkinlikler planlama ve bu konudaki temel bilgi, becerileri öğrenecek olan adaylar ise eğitimi düzenleyen Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Kübranur Bozkurt: “Her yaştan insanlar için çok güzel bir kurs. Komşum internette böyle bir kurs olduğunu gördü. Bana haber verdi. Ben de başvurdum. Eğitimlere de bugün başladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Nihal Öziş: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği eğitimi sosyal medya da gezerken gördüm ve başvurmaya karar verdim. Bugün de derslere başladık. Çocuğumla iletişim kurarken nasıl adımlar atacağımı, en azından nasıl ilerleyeceğimi öğreneceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”