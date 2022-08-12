'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler'e dijital sergi

“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” dijital sergileri fotoğrafseverlerle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Hayat Emeklilik, “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasında bu sene dereceye giren ve sergileme alan eserleri, dijital bir sergi aracılığıyla fotoğrafseverler ile buluşturdu.

2022 yılında 2516 katılımcının 8682 fotoğrafının değerlendirilmesi sonucunda dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin yer aldığı sergi, yarışmanın ilk yılından bugüne kadar ödül alan fotoğraflarından oluşan sergi ile birlikte Anadolu Hayat Emeklilik’in internet sitesi anadoluhayat.com.tr’de ziyarete açıldı.

Yarışmada ilk yıldan bugüne kadar ödül alan tüm fotoğraf ise ayrı bir dijital sergide bir araya getirildi.

“KGHK 2022 Yılı” ve “2007-2022 Ödüllü Fotoğraflar” Dijital Sergileri:

https://www.anadoluhayat.com.tr/kadin-gozuyle-hayattan-kareler-dijital-sergi/intro/