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'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler'de son başvuru 11 Mart

YAŞAM 26.02.2024, 17:50
'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler'de son başvuru 11 Mart

Anadolu Hayat Emeklilik’in her sene geleneksel olarak düzenlediği Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışmasının 2024 yılı başvuruları sürüyor. 18 yaş ve üzeri kadın fotoğrafçıların katılabildiği yarışmanın başvuruları 11 Mart tarihine kadar devam ederken, sonuçları ise 15 Nisan tarihinde açıklanacak.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Hayat Emeklilik tarafından gerçekleştirilen, Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’in 2024 yılı başvuruları devam ediyor.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen kadın fotoğrafçılar, 11 Mart’a kadar başvuru yapabiliyor.

18 yaş ve üzeri kadın fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya başvurular Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi, https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/kadin-gozuyle-hayattan-kareler-24-ulusal-fotograf-yarismasi-tr üzerinden gerçekleştiriliyor.

“Hayata Dair” temasıyla fotoğraflarını paylaşacak kadın fotoğrafçılar, en fazla 4 adet dijital renkli fotoğrafla başvuruda bulunabiliyor.

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en çok ilgi gören fotoğraf yarışmalarından biri olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’e, 2007’den bu yana yaklaşık 27 bini aşkın kadın fotoğrafçı 102 binin üzerinde eseriyle katıldı. TFSF danışmanlığında 18 yıldır kesintisiz şekilde düzenlenen tek fotoğraf yarışması Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’nda sonuçlar 15 Nisan tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik’in internet sitesi anadoluhayat.com.tr  ve tfsfonayliyarismalar.org adresinde yayınlanacak.

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