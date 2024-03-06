Son Dakika

Kadın Girişimcilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

YAŞAM 06.03.2024, 09:30
Kadın Girişimcilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Halkbank, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması’yla yeni iş fikirleri ve modelleriyle girişimcilik ekosistemine katkı sunan kadınları ödüllendirdi.İSTANBUL (İGFA) -Halkbank tarafından üçüncüsü düzenlenen “Üreten Kadınlar Yarışması”nda ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dereceye giren kadınlar, girişimcilik ekosistemine değer katan iş insanlarından oluşan Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Üreten Kadınlar Projesine ilk günden itibaren destek veren Emine Erdoğan’ın mesaj gönderdikleri yarışma için düzenlenen törene Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDE YENİLİKÇİ FON

Kadın girişimciler için planlaıkları bir diğer yenilikçi ürünlerinin “Üreten Kadınlar Değişken Fonu” olduğunu açıklayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kadın girişimciliği ekosisteminin ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, kadın dostu şirketlere yatırım yapılarak kadınların iş yaşamındaki varlıklarının güçlendirilmesi amacıyla çıkaracağımız bu fonun yüzde 80’ini, Borsa İstanbul’da işlem gören, kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli şirketlerin hisse senetleri, ihraç ettikleri borçlanma araçları ve kira sertifikaları oluşturacaktır” diye konuştu.

KATEGORİLER VE ÖDÜLLER

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden Türkiye’nin yetiştirdiği büyük entelektüellerden biri olan yazar Alev Alatlı’nın anısını yaşatmak üzere Alev Alatlı Özel Ödülü’nün de Funda Alatlı’ya takdim edildiği yarışmada; Yılın Üreten Kadın Girişimcisi, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, Kadın Kooperatifi, Sıfır Atık ve Yükselen Yıldız kategorilerinde çeşitli nakdi ödüller sahiplerini buldu. Ayrıca kategori birincileri 1 yıl boyunca Halkbank’ın internet ve mobil şubelerinden yapacakları havale/EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştirecekler.

A. Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi Bone Sante – Nezihe Filiz Toker

B. Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi Hsb Solutions – Hazan Günay

C. Kadın Kooperatifi Kategorisi Nevruz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

D.  Sıfır Atık Kategorisi Egglin – Şükrüye Özbilen

E. Yükselen Yıldız Kategorisi K'ai&Vrosi - Çiğdem Kacar Selimoğlu

F. Alev Alatlı Özel Ödülü Funda Alatlı

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Antalyaspor 28 38
9. Sivasspor 28 38
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 27 61
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Osasuna 27 36
11. Getafe 27 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9