Kadın Girişimcilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Halkbank, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması’yla yeni iş fikirleri ve modelleriyle girişimcilik ekosistemine katkı sunan kadınları ödüllendirdi.İSTANBUL (İGFA) -Halkbank tarafından üçüncüsü düzenlenen “Üreten Kadınlar Yarışması”nda ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dereceye giren kadınlar, girişimcilik ekosistemine değer katan iş insanlarından oluşan Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Üreten Kadınlar Projesine ilk günden itibaren destek veren Emine Erdoğan’ın mesaj gönderdikleri yarışma için düzenlenen törene Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDE YENİLİKÇİ FON

Kadın girişimciler için planlaıkları bir diğer yenilikçi ürünlerinin “Üreten Kadınlar Değişken Fonu” olduğunu açıklayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kadın girişimciliği ekosisteminin ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, kadın dostu şirketlere yatırım yapılarak kadınların iş yaşamındaki varlıklarının güçlendirilmesi amacıyla çıkaracağımız bu fonun yüzde 80’ini, Borsa İstanbul’da işlem gören, kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli şirketlerin hisse senetleri, ihraç ettikleri borçlanma araçları ve kira sertifikaları oluşturacaktır” diye konuştu.

KATEGORİLER VE ÖDÜLLER

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden Türkiye’nin yetiştirdiği büyük entelektüellerden biri olan yazar Alev Alatlı’nın anısını yaşatmak üzere Alev Alatlı Özel Ödülü’nün de Funda Alatlı’ya takdim edildiği yarışmada; Yılın Üreten Kadın Girişimcisi, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, Kadın Kooperatifi, Sıfır Atık ve Yükselen Yıldız kategorilerinde çeşitli nakdi ödüller sahiplerini buldu. Ayrıca kategori birincileri 1 yıl boyunca Halkbank’ın internet ve mobil şubelerinden yapacakları havale/EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştirecekler.

A. Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi Bone Sante – Nezihe Filiz Toker

B. Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi Hsb Solutions – Hazan Günay

C. Kadın Kooperatifi Kategorisi Nevruz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

D. Sıfır Atık Kategorisi Egglin – Şükrüye Özbilen

E. Yükselen Yıldız Kategorisi K'ai&Vrosi - Çiğdem Kacar Selimoğlu

F. Alev Alatlı Özel Ödülü Funda Alatlı