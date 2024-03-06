Kadın-erkek eşitliğine 8 Mart farkındalığı

Anadolu Efes’in #EşitlikBirGüneSığmaz söylemiyle gerçekleştireceği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kampanyası, istihdam konusunda kadın ve erkek arasındaki uçurumu gözler önüne serecek.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Efes takımından 8 kişi, kampanya ile iş yaşamında kadın-erkek eşitsizliğine dikkat çekecek.

Anadolu Efes oyuncularından; Rodrigue Beaubois, Tibor Pleiss, Elijah Bryant, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Derek Willis, Melih Tunca ve Koç Tomislav Mijatovic, etkili mesajları ile toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu için herkesi harekete geçmeye davet edecek.

7 Mart Perşembe günü oynanacak Anadolu Efes - Bayern Münih maçında Yanındayız Derneği iş birliğinde “eşitlik” konuşulacak. Çalışanlardan görevlilere, medya mensuplarından taraftarlara kadar Anadolu Efes’in güçlü kadınları ayakta alkışlanacak.