Kadın destek uygulaması eğitimleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde uygulanmak ve izlenmek üzere Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 yılı Faaliyet Planı hazırlandı. Proje boyunca, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimlerinin” verilmesi hedefleniyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın artırılması amacıyla “Kadına El Kal-Ka-Maz” mottosu kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler ile koordinasyon içerisinde ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü tarafından emniyet kemeri, cep telefonu, alkollü araç kullanma, yaya önceliği, hız kuralları ve genel trafik konularında Ferpa Çimento A.Ş. İşletmesinde çalışan 110 personel bilgilendirildi.

Ayrıca faaliyet kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında kadınlarımıza bilgilendirme yapıldı.