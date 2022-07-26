Kadın dayanışmasına Bursa'dan Anatolium desteği

Anatolium AVM, Mor Salkım’ın Bursa’daki 2. Dayanışma Merkezi oldu.BURSA (İGFA) - Anatolium AVM Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

"Kadın varsa yaşam vardır" diyerek haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğ göz yummayan Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'ne AVM'de yer verdi.

Koçtaş, Kelebek, Toyzz Shop, KaşmirHalı, Depomaxx ve CarrefourSA sponsorluğunda perakendeyi de yanına alarak ortak sinerji oluşturmayı amaçlayan Anatolium, Mor Salkım'ın 2. Dayanışma Merkezi oldu.

2012 yılından bu yana çeşitli faaliyetleriyle kadına yönelik şiddetin her türü ile mücadele eden cinsiyet eşitsizliğine dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için çalışmalarını sürdürne Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Anatolium AVM içerisinde dayanışma merkezi hizmeti ile AVM içerisinde bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapması için 'Şiddet ve İstismara Dur' dedi.

AVM'nin birinci katında açılan şube ile ilgili AVM yöneticileri, Türkiye'nin önemli ve aslında en yaralı alanlarından birinin çözümüne ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, markaların destekleri ile faaliyetleri hayata geçirirken, en büyük motivasyonları olacağını söyledi.