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Kadıköy’de çocukların 100. yıl Cumhuriyet coşkusu

YAŞAM 28.10.2023, 15:24
Kadıköy’de çocukların 100. yıl Cumhuriyet coşkusu

Kadıköy Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar, 29 Ekim haftası boyunca hazırladıkları resim ve proje çalışmalarından oluşan “Atatürk’ün Çocukları 100. Yılı Kutluyor” isimli bir sergi düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Kadıköy Belediyesi Cumhuriyetimizin 100. yılını birbirinden özel etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Belediyenin kreşlerinde eğitim gören onlarca çocuğun hazırladığı Atatürk ve Cumhuriyet temalı resim ve projelerden oluşan sergi, renkli görüntülere sahne oldu. Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi fuaye alanında gerçekleştirilen sergide çocuklar ve aileler şarkılar söyleyip doyasıya eğlendi, Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutladı. 

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da sergiyi gezerek çocukların birbirinden güzel çalışmalarını inceledi ve çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Kadıköy’ün dört bir yanında büyük bir heyecan ve gururla Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladıklarını söyleyen Odabaşı, “Kadıköy Belediye Başkanı olarak belki de bu kutlamaların en anlamlısında, en güzelinde bugün sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyim. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Bizler de Kadıköy Belediyesi olarak bu insanlık görevimizi, çocuklarımıza eşitlik, özgürlük, çağdaşlık gibi Cumhuriyetimizin temel değerleri rehberliğinde yerine getiriyoruz” dedi. 

Odabaşı, konuşmasında 29 Ekim günü gerçekleştirecekleri kutlamalarla ilgili de çağrıda bulundu: "Sizleri her sene olduğu gibi bu sene de 29 Ekim’de saat 19:23’te Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar’dan başlatacağımız Cumhuriyet Yürüyüşümüze ve akabinde saat 21:00’de Caddebostan Sahili Etkinlik Alanı’nda gerçekleştireceğimiz Zülfü Livaneli konserimize davet ediyorum."

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