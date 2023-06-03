Son Dakika

Kadıköy kendi elektriğini üretiyor

YAŞAM 03.06.2023, 15:19
Kadıköy kendi elektriğini üretiyor

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kadıköy Çevre Festivali, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başladı. Festivalde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi çatısına kurduğumuz Güneş Enerji Santralimiz ile 1,5 yılda yaklaşık 2 milyon Türk lirası tasarruf sağladık" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kadıköy Çevre Festivali, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başladı. Festivalde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi çatısına kurduğumuz Güneş Enerji Santralimiz ile 1,5 yılda yaklaşık 2 milyon Türk lirası tasarruf sağladık. Şu anda evlendirme dairesi ile belediye binası arasındaki otoparkın üzerine kuracağımız güneş enerjisi santraliyle bu tasarrufumuzu daha da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük çevre festivali Kadıköy’de devam ediyor. Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilen 6. Kadıköy Çevre Festivali’ne her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor. “Kentsel Dirençlilik: Doğaya Emek Ver” temasıyla düzenlenen festivalde; deprem ve iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerle mücadele konusunda atölyeler, paneller, söyleşiler, konserler, film gösterimleri ve tiyatrolar gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştiriliyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için birbirinren renkli onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin ikinci günü Kadıköy Afet Gönüllüleri için düzenlenen sertifika töreniyle başladı. Temel afet gönüllüsü eğitimlerini tamamlayan 60 kişi, sertifikalarını Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın elinden aldı. 

“SU VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZLA LİDERİZ”

Törende konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, ‘Kadıköy’ü geleceğe hazırlıyoruz’ parolasıyla yola çıktıklarını vurgulayarak, “Kadıköy Belediyesi olarak çevrenin korunması için gösterdiğimiz çabalarımız konusunda mütevazı olamayacağım. Atıksız yaşam hareketi başta olmak üzere, ekolojik planlama ve mimari süreçler ile her türlü atığın ayrı toplanması, iklim değişikliği etkilerini en aza indirmek için su ve enerji verimliliği çalışmalarımızla ülke ölçeğinde lider olduğumuzu büyük bir gururla belirtmek isterim. Dünya çapında 8 binden fazla şehir ve kurumun iklim değişikliği stratejilerini paylaştığı platform olan CDP’nin 2022 anketine Türkiye’den katılan şehirler içinde, A Listesi’nde yer almaya hak kazanan ilk ve tek şehir olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. 

KADIKÖY BELEDİYESİ KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETTİ, 2 MİLYON TL TASARRUF ETTİ

Kadıköy Belediyesi olarak çevrenin korunması ve afetlerle mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Odabaşı, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin çatısına kurulan güneş enerji santralinden üretilen enerji sayesinde 2 milyon Türk lirası tasarruf sağladıklarını açıkladı. Odabaşı, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin yanında bulunan otopark alanın üzerine de güneş enerjisi panelleri kurmayı planladıklarını söyledi. Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi çatısına kurduğumuz Güneş Enerji Santralimiz ile 1,5 yılda 266 megawatt elektrik üreterek, yaklaşık 2 milyon Türk lirası tasarruf ettik. Şu anda çalışmaları devam eden, evlendirme dairesi ile belediye binası arasındaki otoparkın üzerine kuracağımız güneş enerjisi santraliyle bu tasarrufumuzu daha da arttırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda burası otopark da olarak kullanılmaya devam edecek” dedi. 

YAĞMUR SUYU HASADIYLA 1600 TON İÇME SUYUNDAN TASARRUF EDİLDİ

Gelecekteki en önemli sorunlardan biri haline gelecek kuraklık ve susuzlukla mücadele için de önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Odabaşı, “Hizmet birimlerimizde gerçekleştirdiğimiz yağmur suyu toplama sistemi çalışmalarımız ile 2 yılda toplam bin altı yüz ton yağmur suyunu kullanarak içme suyundan tasarruf sağladık” dedi. Kadıköy Belediye Meclisi, 2021 yılında Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu ve gri su toplama tankı’ yapılması yönünde karar almıştı. 

“AFETLERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA ÖNCÜ BELEDİYEYİZ”

“İstanbul’da olası afetlere hazırlık amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla da birçok belediye ve kamu kurumuna öncülük ediyoruz” diyen Odabaşı, Kadıköy Belediyesi’nin afetlerle mücadele konusunda yaptığı çalışmaları da şu sözlerle anlattı:

“Türkiye’de bir ilk olan ve 2000 yılından beri hizmet veren Beton-Zemin Laboratuarımızda sağlıklı binalar için gereken bütün denetimleri Kadıköy Belediyesi olarak bizzat yapıyoruz. Kadıköy Belediyesi’nin 23 yıldır verdiği bu hizmet, maalesef, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından bütün belediyelerde zorunlu hale geldi.

Açıldığı günden bugüne yaklaşık 12 bin kişiye eğitim verilen; Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkımızda da afet öncesi, esnası ve sonrasında yapmamız gerekenleri öğrenirken, komşularımızın ve özellikle öğrenci kardeşlerimizin afetler konusunda bilinçlendirilmelerini sağlıyoruz. 

Ve Arama Kurtarma Takımımız BAK, Arama Kurtarma Ekipleri Akreditasyon Yönetmeliği kapsamında ülkemizde Orta Seviye Arama Kurtarma Ekibi Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan ilk kamu kurumu. Arama kurtarma takımımızda 2 adet arama köpeği ve eğitmeni bulunuyor. Köpeklerimizden Lena, AFAD tarafından gerçekleştirilen Enkazda Canlı Arama Sınavı'nda hem Eğitim hem de Görev Yeterlilik Belgesini almış ve ülkemizde bir deprem sonrasında görev yapabilecek seviyede olan 38 köpekten biri.

6 Şubat’ta gerçekleşen ve hepimiz de büyük etkiler yaratan Kahramanmaraş merkezli depremde, deprem bölgesine ilk ulaşan 52 kişilik Arama Kurtarma Takımımız Hatay’da 12 gün süre ile görev yaptı ve 19 kişiye canlı olarak ulaşmayı başardı.

Arama Kurtarma çalışmalarımızın yanı sıra 2 Gezici Aşevimizle Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde, 2 Mobil İkram aracımız ve iki seyyar mutfağımızla Malatya’da afetzedelere her bir öğün için günde 10 bin yemek dağıttık.

‘Kadıköy Afet Gönüllüsü Projesi’ni de hayata geçirdik. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 2 bin 300 kişi Kadıköy Afet Gönüllüsü olmak üzere başvuru yaptı. Mayıs 2023 itibari ile 40 saatlik Kadıköy Afet Gönüllüsü Eğitimlerini tamamlayan ve birazdan kendilerine sertifikalarını teslim edeceğim 60 kişi ‘Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı Destek Gönüllüsü’ olmaya hak kazandı.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 34 66
5. Başakşehir 34 56
6. Trabzonspor 34 54
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 34 46
10. Kasımpaşa 34 43
11. Alanyaspor 35 41
12. Sivasspor 35 40
13. Ankaragücü 34 39
14. Antalyaspor 34 38
15. İstanbulspor 34 35
16. Giresunspor 34 34
17. Ümraniye 34 30
18. Gaziantep FK 34 25
19. Hatayspor 34 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24