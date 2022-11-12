Kadıköy'de 'çocuk hakları' şenliği

Kadıköy’de 'Çocuğum Haklarım Var' şenliği başlıyor. 18, 19, 20 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek şenlik Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde.İSTANBUL (İGFA) - 'Çocuğum Haklarım Var' sloganıyla Kadıköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği şenlikte üç gün boyunca farklı yaş grubundan çocuklara ve ebeveynlere yönelik atölyeler, söyleşiler, film ve tiyatro gösterimleri yer alıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında geliştirdiği ve çocuk haklarına farkındalık yaratacak şenlikte çocuklar oyunlar eşliğinde haklarını öğrenecek, bu haklarını yorumlayabilecek ve haklarına ilişkin analizlerde bulunabilecek. Yetişkinler için ise akademisyenler ve konunun uzmanı katılımcılarla çocukların dijital bağımlılığı üzerinden hakları ve iklim krizinde hakları nelerdir konularının konuşulacağı bir söyleşi gerçekleşecek. Şenlik süresi boyunca Çocukların Kaleminden Çocuk Hakları sergisi de ziyaretçilerini bekliyor. Sergide, Karikatür Evi’nde dönem boyunca gerçekleşen atölyelerde çocukların haklarını, hayal güçleri ile birleştirerek çizdiği çalışmaları yer alıyor.

Çocuğum Haklarım Var Şenliği’nin ayrıntılı programı için Kadıköy Belediyesi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelere etkinlik tarihinden beş gün önce Kadıköy Belediyesi web sayfasında bulunan formu doldurmak, tiyatro ve film gösterimleri için ise Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin 02163572837 numaralı telefonundan rezervasyon yaptırmak gerekiyor.