KADİGER'e onurlandıran ödül

Çukurova Kadın Zirvesi'de düzenlenen Çukurova Kadın Başarı Ödülleri kapsamında “Yılın Girişimci Kadını” ödülünü aldı.MERSİN (İGFA) -Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KADİGER), 18 Ekim'de Mersin'de düzenlenen 2. Çukurova Kadın Başarı Ödüllerinde Yılın Kadın STK ödülünü aldı. Mersin, Hatay, Adana KADİGER üyeleri ile birlikte ödülü teslim alan KADİGER li Cavidan Demirağ:" Bu ödülü tüm üyelerimiz adına alıyoruz.Başarılarımız daim olsun, birlikte büyüyecek ve güçleneceğiz" dedi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KADİGER üyesi,Kadın Girişimci Mentorü ve Tarımda Kadın Koçu Cavidan Demirağ, yorulmak bilmeden sürdürdüğü kadın hakları savunuculuğu çalışmalarıyla tanınırken, bu kez de farklı bir başarıya imza atılan grubun içindeydi.Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna düzenlenen törende Kadın Girişimciler Derneği (KADİGER), yılın Kadın STK ödülünü aldı.

Duygusal anların yaşandığı törende ödülü tüm KADİGER üyeleri adına aldıklarını belirten Demirağ:“Bu ödül, sadece benim değil, birlikte bu yolda emek veren, zamanını ve enerjisini bu kutsal davaya adayan herkesin ödülüdür” dedi ve bu başarıda payı olan ailesine, özellikle de kadınların sorunlarına eğilirken gösterdikleri anlayış için teşekkür etti. Demirağ, konuşmasında, “Birçok kez ailemizle olan zamanımızı kadınların yaşadığı sorunlara çözüm bulmaya adayan arkadaşlardan oluşan ve derneğiz. Ayrıca, bu süreçte olan ve bu zorlu mücadelenin her anında desteklerini esirgemeyen yönetim deki değerli başkanım ve yönetimimize ,arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN MÜCADELESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ÖDÜL"

Kadın haklarına yönelik hassasiyeti ve bu uğurda sergilediği kararlı duruşuyla tanınan Demirağ, alınan bu ödülün, kadınların toplum içinde daha görünür ve etkin olmaları yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, gelecekte de kadınların her zaman güçlü bir destekçisi olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Başkan Cavidan Demirağ ve KADİGER Mersin, Hatay, Adana üyeleri tarafından teslim alınan bu ödül, kadınların seslerini duyurmak, yaşamlarını iyileştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği için verdiği mücadelede önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.