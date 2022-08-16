KAÇEM'de 4 yeni kurs

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM)’de kadınlar 4 yeni kurs açılıyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Paşakonağı yanında bulunan Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binası içerisindeki dersliklerde faaliyetlerini sürdüren KAÇEM’de Cam İşleme, El Sanatları, Çeyiz Ürünleri ve Giyim Kursu açacak.

Hafta içi düzenlenecek olan kurslar için online kayıt dönemi başladı. Kurslara katılmak isteyen kadınlar 2 Eylül 2022 Cuma gününe kadar kayıtlarını www.nevsehir.bel.tr adresinden yapabilecek.