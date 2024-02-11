Kaçeli'nin nesli tükenmeyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Güzelbahçe Olivelo Yaşayan Parkı’nda bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Kaçeli koyunları ilk kez yavruladı. Parka giden tüm vatandaşlar, 570 dönümlük doğal bir mera alanı olan Olivelo’da veteriner hekimler gözetiminde yaşayan Kaçeli koyunlarıyla tanışabiliyor.İZMİR (İGFA) - Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, Olivelo Yaşayan Parkı’ndaki Kaçeli koyunları ilk kez yavruladı. Yeni yavrularla birlikte sürünün sayısı 35’e çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa, Türkiye’de yalnızca 52 safkan birey kalan Kaçeli koyunlarının 26’sını Olivelo Yaşayan Parkı’na taşımıştı. Parka giden tüm vatandaşlar, 570 dönümlük doğal bir mera alanı olan Olivelo’da veteriner hekimler gözetiminde yaşayan Kaçeli koyunlarıyla tanışabiliyor. Güzelbahçe Yelki’deki parkta yakında Kaçeli koyunları hakkında bilgilendirici eğitimler verilmesi planlanıyor.

Kaçeli koyunlarıyla ilgilenen veteriner hekimler, anne koyunların doğum sonrası dönemi hızlıca atlatarak yeniden gebe kalmaya başladığını belirtti. Hekimler ayrıca, dünyaya gözlerini yeni açan kuzuların, annelerinin sütü ile beslendiklerini ve sağlıklarının çok iyi olduğunu belirtti.

Geçmişte başta Çeşme olmak üzere tüm İzmir’de çok yaygın bir ırk olan Kaçeli koyunu; meradan yüksek verim alan, özel bakım gerektirmeyen ve tüm mevsim şartlarında yaşayabilen en eski koyun ırklarından biri olarak biliniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve İzDoğa ortaklığıyla yürütülen Kaçeli koyunlarını koruma projesi kapsamında atılan adımlar, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’ne ulaştı. İzmir’in önemli miraslarından olan Kaçeli koyunu, ‘tip’ olarak literatüre geçti. Yapılan çalışmalarla Kaçeli koyunu, 26 Kasım 2023'te Resmi Gazete’de yayımlanarak hassas koruma programına alındı.