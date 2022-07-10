Kaçan tosun timleri peşinden koşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Kurban Yakalama Timleri,” kaçan tosunu yakalayıp sahibine teslim etti.

DİYARBAKIR (İGFA) - Bağlar ilçesinde bulunan Kurban Satış ve Kesim yerinden kesime götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçan yaklaşık 5 yüz kilogram ağırlığındaki tosun, sahibini 10 kilometre peşinden koşturduktan sonra bir sitenin bahçesine girdi.

Firari tosunu kendi başlarına yakalayamayan sahiplerinin durumu Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timine bildirmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen Kurban Yakalama Timi kaçan firari tosunu, sakinleştirici iğneyle vurarak sakinleştirip yakaladı. Yakalanan tosun sahiplerine teslim edildi.

Tosunun sahibi Mehmet Kaya, “Bu hayvanı sabah hayvan pazarından aldık. Kesim yerine getirip kamyonetten indirdiğimiz sırada elimizden kaçtı. Bizi iki saat peşinden koşturduktan sonra yeni hal bölgesinde bir sitede sıkıştırdık. Hayvan kendini kaybetti ve insanları gördükçe korkup saldırganlaştı. Böyle olunca durumu zabıtaya bildirdik. Onlar da bizi Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirdi. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldular. Belediyeden gelen personel arkadaşlar sakinleştirici iğne yaptılar ve hayvanımızı aldık götürdük. Gelen arkadaşlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz” dedi.