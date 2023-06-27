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Kaçan kurbanlıkları "Tim" yakalayacak

YAŞAM 27.06.2023, 07:38
Kaçan kurbanlıkları "Tim" yakalayacak

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ve kente gelen ziyaretçilerin Kurban Bayramını rahat ve huzurlu geçirebilmesi için tüm önlemlerini aldı. Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşların mağdur olmaması için Yakalama Timi hazır bekleyecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi kurban kesim işleminin hijyenik ortamlarda yapılabilmesi için 3 noktada kurban kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ile Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında bayramın 1’nci ve 2’inci günlerinde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Serik ve Kaş-Demre kesimhaneleri de bayramın birinci ve ikinci günü büyükbaş hayvanların kesimi için vatandaşların kullanımına açık olacak.

BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

HAYVAN YAKALAMA TİMİ

Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşların mağdur olmaması için bir ekip hazır bekleyecek. Vatandaşlar, “Hayvan Yakalama Timi”ne Alo Zabıta 153, 0242 332 22 33 veya 444 94 20 numaralı ABİM hattından ulaşarak yardım isteyebilecek.

ASAT BAYRAMA HAZIR

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için ALO ASAT 185’i,  0530 676 67 67 numaralı Whatsapp ihbar hattına bildirimde bulunabilecek.

ZABITA GÖREV BAŞINDA

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı görev başında olacak. Zabıta ekipleri halkın, mezarlıkları rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Vatandaşlardan gelen şikâyetlere de anında müdahale edilecek. Vatandaşlar şikayetlerini ALO 153 numaralı zabıta merkezine bildirebilecek.

İTFAİYE 7/24 GÖREVDE

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de bayram boyunca görev başında olacak. Merkez grup başta olmak üzere, 49 istasyonda görevli 660 itfaiye personeli olası bir yangına karşı 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarlarını 112 numaralı telefona bildirebilecek.

ÇEVRE SAĞLIĞI İŞ BAŞINDA

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri bayram öncesinde yoğunlaştırdığı vektörel mücadeleye tatil süresince devam edecek. Hayvansal atıklar nedeniyle artabilecek sinek oluşumlarının önüne geçmek için görev başında olacak ekipler kesim noktalarında ilaçlama yapacak.

MEZARLIKLARDA DİN GÖREVLİLERİ HAZIR

Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli önlemler alındı. 19 ilçe mezarlıkları temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Andızlı, Kurşunlu ve Uncalı kent mezarlıklarında arife günü ve bayramda din görevlileri vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak.

KURŞUNLU’YA ÜCRETSİZ RİNG SEFERİ

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de dahil olmak üzere Kurşunlu Kent Mezarlığı’nda yakınları bulunan vatandaşlar için Uncalı Mezarlığı’ndan saat başı ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Ayrıca kent merkezi ve 19 ilçe mezarlıklarında da çiçek dağıtımı yapılacak.

SOSYAL TESİSLER VE MESİRE ALANLARI BAYRAMDA AÇIK

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen sosyal tesisler Kurban Bayramı’nda hizmetlerine devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tophane Çay Bahçesi Kurban Bayramı’nın 1. Günü saat 14.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Diğer günlerde ise normal saatlerinde 08.30-24.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri Kurban Bayramı’nın 1. Günü saat 13.00-19.00 saatleri 2.-3.-4. günlerde ise 10.00-19.00 saatleri arasında vatandaşların hizmete açık olacak.

MESİRE ALANLARI HİZMETTE

ANET A.Ş tarafından işletilen Topçam ve Sarısu Mesire alanları da Kurban Bayramı tatilinde de piknikçilere hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca Topçam Mesire Alanı 07.00-23.00, Sarısu Mesire Alanı 07.30-23.00, Sarısu Kadınlar Plajı ise 08.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Halk Et Satış Mağazaları ise arife günü 09.00-19.00 saatlerinde hizmet verirken Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak.

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