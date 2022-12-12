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Japonların ev süsleri Ordu'dan

YAŞAM 12.12.2022, 07:54
Japonların ev süsleri Ordu'dan

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nda (ORMEK) eğitim alan kursiyerlerin ürünleri ülke sınırlarını aşıyor. Kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru rölyef eserler Japonların ilgisini çekerken evlerinin de duvarlarını süslüyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük önem verdiği Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), vatandaşların bilgi ve beceri yönünü geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Toplumun her kesimine yönelik eğitimler veren ORMEK, açtığı kurslarla vatandaşlara istihdam imkânları da sunuyor. Her yıl binlerce kursiyerin eğitim gördüğü kurslarda kursiyerler tarafından üretilen birçok ürün yurt içi ve yurt dışında birçok şehre satılarak hem istihdam hem de Ordu’nun tanıtımına katkı sağlıyor.

BİR TANE GİTTİ, JAPONLAR ÇOK BEĞENDİ

Altınordu ORMEK’te açılan ve istihdama katkı veren kurslardan bir tanesi olan Rölyef kursunda yapılan birçok ürün Japonların ilgisini çekti. ORMEK eğitmenlerinden Nurçin Özgüven Hekimoğlu idaresinde rölyef eserleri yapmayı öğrenen Oya Sevinç isimli kursiyerin Japonya’da yaşayan ağabeyi Bülent Yıldırım, ORMEK kursiyerlerinin rölyef çalışmalarını Japon arkadaşlarına gösterdi. Oldukça beğenilen bu çalışmalar üzerine Japonlardan siparişler gelmeye başladı. Uzun ve zahmetli bir çalışma olan rölyef eserlerini yetiştirmekte zorluk çeken kursiyer Oya Sevinç diğer arkadaşlarından da yardım isteyerek bu ürünlerin Japonya’ya gönderilmesini sağladı.

JAPON VATANDAŞI NİSHİMURA: “ORDU ORMEK’TEN GELEN ESERLERİ ÇOK BEĞENDİK”

Ürünleri kendilerine ulaşan ve eserleri çok beğenen Japon vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin dekorasyonunda ORMEK’te üretilen rölyef eserleri kullanmaya başladı.

ORMEK’te üretilen eserlerden alan Japon vatandaşlardan sadece bir tanesi olan Kentaro Nishimura rölyef eserleri çok beğendiğini söyleyerek Ordu’ya mesaj gönderdi. Japonya’nın Nagoya kentinde yaşayan Nishimura, “Japonya’dan Ordu’ya herkese selamlar. Benim adım Kentaro Nishimura kızlarım Kanako ve Rinko. Ordu’dan Oya Sevinç hanımın yaptığı melek eserini satın aldım ve ailecek çok beğendik. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Hilmi Güler beyin ORMEK okuluna desteğini duydum ve çok sevindim. Tekrarından Hilmi Güler beyin destekleriyle daha çok eserleri görmek ümidiyle emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

JAPONYA’DA EVLERE ORMEK İMZASI

Nagoya kentinde yaşayan ve rölyef eserlerden alan Yuko San ve Yoko San isimli iki kadın da eserleri çok beğendiklerini ve evlerinin en güzel köşesine koyduklarını belirterek Ordu Büyükşehir Belediyesine ve eserleri kendilerine gönderen kursiyerlere teşekkürlerini ilettiler.

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