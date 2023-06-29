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Jandarmadan hazin ve gururlu görev
YAŞAM 29.06.2023, 10:04
Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarla buluştu.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı'nda da mesaisini sürdürdü. Buna göre ülke genelinde, bayram nedeniyle şehit ailelerini ziyaretlerini sürdürürken, şehitliklere de çıkarma yaptı.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladık, Şehitlerimizi kabirleri başında dualarla andık" ifadeleri kullanıldı.
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