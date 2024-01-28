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Jandarma yaban hayvanları doğada yalnız bırakmıyor
YAŞAM 28.01.2024, 14:57
Jandarma Genel Komutanlığı, Afyonkarahisar, Bitlis, Bursa, Mersin, Sivas ve Yozgat'ta çetin geçen kış şartları dolayısıyla yaban hayvanları soğuk havada yalnız bırakmadı.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan paylaşımda, kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakırken, diğer yandan doğadaki dostların yanında oldu.
Komutanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havaların soğuduğu bu günlerde de doğadaki dostlarımızın yanındayız" mesajı verildi.
https://twitter.com/jandarma/status/1751500834867761287
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