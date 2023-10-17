Jandarma Seydiköy’de terk edilmiş yavru köpeklere sahip çıktı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Seydiköy civarında bulunan sulama göleti civarında icra edilen seyir trafik görevi esnasında bölgeye terk edildiği, müdahale edilmediği takdirde araç altında kalarak ezilebileceği, yolu kullanan araç ve sürücüleri için de ayrıca trafik kazasına sebebiyet verme ihtimaline karşı anneleri olmayan yalnız başıboş dolaşan 6 yavru köpek görüldü.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından yavru köpeklerin beslenme ve bakımları yapıldı.

Yavru köpeklerin barınma ve ihtiyaçlarının karşılanması için Keşan Belediyesi Hayvan Barınağı ve Keşan Haytap yetkilisi ile görüşülerek yavruların barınağa götürülmesi, koruma altına alınması için koordine sağlandı. Köpekler, Keşan Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edilirken barınak yetkilileri tarafından gerekli bakım ve tedavileri yapılan yavru köpeklerin, uygun bir aileye sahiplendirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin duyarlı davranışı takdir topladı.