Jandarma adaylarına ücretsiz eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Jandarma, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) alanlarında sınava girecekler için ücretsiz hazırlık parkur kursu projesini hayata geçiriyor.ANKARA (İGFA) - Kurslardan yararlanmak isteyenler 22 Ağustos 2022 tarihinden itibaren https://parkurkursu.ankara.bel.tr/ internet adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi daha önce başlattığı ve yoğun ilgi gören Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Bekçilik sınavlarına hazırlık parkur kurslarından sonra bu kez de Jandarma, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) alanlarında da hazırlık parkur kursuları vermeye başlıyor.

KURSLAR 5 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının ortak yürüttüğü ücretsiz sınav hazırlık kurslarına 22 Ağustos 2022 tarihinden itibaren https://parkurkursu.ankara.bel.tr/ internet adresinde yer alan formu doldurarak başvuru yapılabilecek.

Bu yıl üçüncü kez verilecek ücretsiz hazırlık kursları; 5 Eylül 2022 tarihinde Atatürk Kapalı Spor Salonu ile Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde başlayacak.