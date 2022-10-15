Son Dakika
Jabbar’dan yepyeni şarkı
YAŞAM 15.10.2022, 08:00
Jabbar, yeni şarkısı “İçinden Gelmez”i Universal Music Türkiye etiketiyle yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - Sözleri ve müziği Jabbar imzası taşıyan “Kaç Gündür”, Safa Hendem ve Jabbar ortaklığında yapılan düzenlemesiyle müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.
Yetenekli sanatçının dingin ve karakteristik vokaline eşlik eden rahatlatıcı gitar melodileriyle hayat bulan “İçinden Gelmez”, dikkat çekici bir sonbahar şarkısını dinleyiciyle buluşturuyor
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