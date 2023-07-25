İZSU 98 yeni iş makinesiyle filosunu büyüttü

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 30 ilçede hizmet verecek 98 yeni iş makinesi ve hizmet aracını daha filosuna ekledi. Yeni araçlar kanal altyapısından kaynaklanan koku problemlerine daha acil ve etkin şekilde müdahale edilmesine imkan sağlayacak.İZMİR (İGFA) - İZSU Genel Müdürlüğü, filosuna eklediği 98 yeni iş makinesi ve hizmet aracı ile gücünü artırıyor. Hizmete alınan 98 aracın arasında vidanjör, kombine kanal açma ve temizleme aracı gibi hizmet araçlarının yanı sıra ekskavatörler ve kazıcı yükleyici gibi iş makineleri de bulunuyor. İZSU yetkilileri, araçların özellikle koku problemini çözmeye yönelik çalışmalar başta olmak üzere her türlü saha çalışmasında kullanılacağını belirtti. İZSU’nun yeni araçların eklenmesiyle güçlenen filosu sayesinde, bakım-onarım ve arıza gibi durumlarda çok daha kısa sürede ve hızlı müdahale edileceği de dile getirildi.