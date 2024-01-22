İznik'te İz-Bel Cafe hizmete açıldı

İznik Belediyesi’nin, İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde oluşturduğu sosyal tesis yeni haliyle hizmete başladı.BURSA (İGFA) - İz-Bel Cafe & Restoran ismiyle faaliyetine başlayan sosyal tesis zengin menüsü, kaliteli hizmeti ve doğal ortamıyla İzniklilere ve dışarıdan gelen misafirlere hizmet verecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “Hemşerilerimize kaliteli ve hesaplı hizmet sunmak amacıyla tadilata aldığımız çay bahçemizi bugün cafe ve restoran konseptiyle hizmete açtık. İznikimize yakışır, hemşerilerimize yakışır nezih bir ortam oldu. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

İz-Bel Cafe & Restoran yeni yüzüyle yaz ve kış aylarında hizmetlerine kesintisiz devam edecek.