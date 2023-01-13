İznik'in yeni müzesi 1 ay ücretsiz ziyaret edilecek

Bursa'nın İznik ilçesinde yeni Arkeoloji Müzesi açılış öncesi 1 ay ücretsiz ziyaret edilecek.BURSA (İGFA) - İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi’nin açılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan yeni müzede çalışmalarda sona gelindi.

Açılış için gün sayan müzeden sevindirici bir haber geldi.

14 Ocak 2023 Cumartesi günü itibariyle Yenişehir Kapı’da inşa edilen İznik Müzesi 1 ay boyunca sabah 8 ile akşam 5 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Müze, Pazartesi günleri ise kapalı olacak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, göreve geldikleri günlerde İznik turizmine büyük katkısı olan müzelerimiz için girişimlerde bulunduklarını kaydederek, "Bu girişimler neticesinde ilk önce 8 yıl kapalı kalan Nilüfer Hatun İmarethanesi açılarak Türk İslam Eserleri Müzesi olarak ilçemiz turizmine katkı sağlamaya başladı. Buranın açılış günü Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’dan ilçemize yeni bir arkeoloji müzesi sözü aldık. Hamdolsun bugün bu eserinde bittiğini görüyoruz. Açılış için gün sayan yeni İznik Müze’miz bir ay boyunca vatandaşlarımızın ücretsiz ziyaretine açılıyor. İlçe turizmimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.