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İznik Gölü'ne karşı 'Türk Mutfağı' lezzetleri tanıtıldı

YAŞAM 23.05.2023, 16:26
İznik Gölü'ne karşı 'Türk Mutfağı' lezzetleri tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" İznik’te göl kenarında düzenlenen etkinlikle kutlandı. "Türk Mutfağı Haftası"nın bu yıl ki teması “Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, geleneksel, sağlıklı“ olarak belirlendi.BURSA  (İGFA) -İznik’te yerel halkın mutfağında pişirilen yemeklerden oluşan Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla İznik Belediyesi tarafından hazırlanan “İznik Yemek Kültürü Kitabı’nın” da tanıtıldığı etkinlikte ilçenin coğrafi işaretli ürünleri de sunuldu.

İznik Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, İznik Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Ahmet Kaya ve yönetimi, TKDK Temsilcileri, İznik Belediyesi yetkilileri, Basın mensupları ve davetliler katıldı.

İznik Sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte Coğrafi İşretli Müşküle İğne Oyası ve İznik Çinisi, yine Coğrafi İşaret süreci devam eden Derbent Dokumaları eşliğinde sunumlar gerçekleşti. Coğrafi İşaretli İznik Müşküle Üzümü yapraklarından sarılan yaprak sarmalar, İznik’in Göllüce Mahallesi’nde yetişen eşsiz enginarlar, İznik’in maharetli hanımlarının ellerinden çıkan Ekmek Köftesi, Nohutlu Tepsi Mantısı ve Cevizli Baklava damaklarda unutulmaz lezzetler bıraktı.

Türk Mutfağı Haftasıyla ilgili açıklamada bulunan Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer konuşmasında “Bu hafta, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Asırlık tariflerle Türk Mutfağı Haftası” olarak ilan edildi. Artık her yıl 21 - 27 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Bizler bu haftanın bir gününü İznik’te bu eşsiz lezzetler ve görüntüler huzurunda sunuyoruz” dedi.

İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte de konuşmasında “Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla İznik Belediyemiz tarafından hazırlanan şehrimizin mutfak hafızasına bir nebzede olsa kayıt altına alma çabasıydı bu. Turizm iddiasında olan kadim bir şehirde evlerde neler pişiyor sorusunun cevabı bu kitabımızda. Bunun da bu anlamlı haftada tanıtımını sizlerle gerçekleştiriyoruz” dedi.

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