İzmr Narlıdere'de 'hoş geldin bebek' ziyaretlerine devam

İzmir'de Narlıdere Belediyesi, çocuk sahibi olan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor. İlçede hayata geçirilen ‘Hoş geldin Bebek Projesi’yle bebeklerin ilk hediyesi Narlıdere Belediyesi’nden geliyor.İZMİR (İGFA)- Narlıdere Belediyesi, ödüllü projesi ‘Hoş geldin Bebek ile ilçede ikamet eden ailelerin mutluluğuna ortak olmayı sürdürüyor. Yeni doğan bebekler için özenle hazırlanan hediye paketleri, aileler tek tek ziyaret edilerek adreslerine teslim ediliyor.

Belediye ekipleri tarafından düzenlik olarak her ay yapılan sürpriz ev ziyaretlerinde ailelere içinde bebek bezi, zıbın takımı, biberon, pudra ve şampuan gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı hediye paketleri dağıtılıyor.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarının her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Sürdürülebilir sosyal projelerimizle ve her yaştan vatandaşımıza ulaştığımız hizmetlerimizle halkımıza dokunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi bini aşkın aileye erişilen Hoş geldin Bebek Projesi ile aile bütçelerine küçük de olsa katkı sağlanıyor. Narlıdere Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Hoş geldin Bebek’ projesi, İkinci Yüzyıl Derneği tarafından verilen İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Proje Ödülleri’nden ödülle dönmüştü.