İzmit’te ücretsiz diyetisyen yaşam kalitesini yükseltti

İzmit Belediyesi 2020 yılından bu yana 7 bin 500 kişiye verdiği ücretsiz diyetisyen hizmetiyle halkın yaşam kalitesini yükselttiKOCAELİ (İGFA) - İzmit’te 4 yılda 7 bin 500 kişinin yaşam kalitesi ücretsiz diyetisyenle arttı.

İzmit Belediyesi'nin kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü bünyesinde, ilk kez 2020 yılında İzmit Kadın Girişimciler Merkezinde (İZGİM) başlattığı ücretsiz diyetisyen hizmetiyle binlerce kişinin yaşam kalitesi yükseltildi.

Halkın gösterdiği yoğun ilgiyle birlikte İZGİM’den sonra Belsa Plaza B Blok, Kuruçeşme Yaşam Merkezi, Zübeyde Hanım Konağı, Hanımeli İZMEK Kurs Merkezi, Alzheimer Yaşam Evi, Akpınar Gençlik Merkezi ve Asırlık Çınar Evlerinde de verilen hizmetten 2020 yılından bu yana 7 bin 500 vatandaş yararlandı.

Halen aralıksız olarak sürdürülen ücretsiz diyetisyen hizmetiyle hastalıklarda beslenme, kilo alma, kilo verme, gebelik ve emzirme dönemi beslenmesi, çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi, adölesan (ergen) beslenmesi ve kilo yönetimi alanlarında vatandaşlara destek verildi. Bugüne kadar kadın - erkek, genç- yaşlı, çocuk - ergen ayırmaksızın sağlanan desteklerle başarılı sonuçlar elde edilen ücretsiz diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0262 318 02 10 numaralı telefondan randevu alarak daha sağlıklı yaşama adım atmaya devam ediyor.