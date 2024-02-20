İzmit’te Ramazan davulcusu başvuruları başladı

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı boyunca sahurda davul çalmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci başladı. Adaylar İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bizzat başvuracakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın maneviyatına uygun bir şekilde yaşanması amacıyla geleneklere sahip çıkıyor.

Yüzlerce yıllık gelenekleri bugüne taşıyan Ramazan davulcular bu yıl da vatandaşın sahura uyanması için davul çalacak, mani söyleyecek. İzmit’in mahallelerinde, şehrin tüm sokaklarında Ramazan davulcuları halkı en özel sofralara uyandıracak. Ramazan davulcuları için İzmit Belediyesi talepleri almaya başladı.

BAŞVURULAR ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE

Ramazan ayına renk katacak Ramazan davulcular, muhtarlıktan aldıkları uygunluk belgesiyle birlikte başvurularını İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bizzat giderek yapacak.

Başvurular için istenen belgeler ise şöyle:

•Muhtarlıklardan uygunluk belgesi

•İkametgah belgesi

•Nüfus cüzdanı fotokopisi

•2 Adet fotoğraf