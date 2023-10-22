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İzmit’te pedallar 100. Yıl için çevrildi
YAŞAM 22.10.2023, 17:08
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından pazar günleri gerçekleştirilen bisiklet turunda bu hafta pedallar Cumhuriyetimizin 100.Yılı için çevrildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıl dönümüne özel hazırlanan programlar ile İzmit’te 29 Ekim coşkuyla kutlanacak.
Etkinlikler kapsamında İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, bisiklet severleri 100. Yıl Bisiklet Turu ile bir araya getirdi.
Her Pazar günü gerçekleştirilen bisiklet turunda bu hafta pedallar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100.yıl dönümüne özel çevrildi. Yahya Kaptan Mahallesi’nden hareket eden sporcular şehir turu attılar.
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|9
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|9
|10
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|9
|9
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|9
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|9
|9
|15. Ümraniye
|9
|8
|16. Tuzlaspor
|9
|7
|17. Giresunspor
|9
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|21
|2. Arsenal
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|21
|3. Liverpool
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|20
|4. Tottenham
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|20
|5. Aston Villa
|9
|19
|6. Newcastle
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|16
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|9
|16
|8. M. United
|9
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|9. West Ham United
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|14
|10. Chelsea
|9
|12
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|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|8
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
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|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
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|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|25
|2. Girona
|10
|25
|3. Atletico Madrid
|9
|22
|4. Barcelona
|9
|21
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|9
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Real Betis
|10
|14
|9. Osasuna
|10
|13
|10. Valencia
|9
|11
|11. Getafe
|10
|11
|12. Las Palmas
|10
|11
|13. Deportivo Alaves
|10
|11
|14. Sevilla
|9
|9
|15. Cadiz
|9
|9
|16. Mallorca
|10
|8
|17. Villarreal
|10
|8
|18. Celta Vigo
|10
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|10
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