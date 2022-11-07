İzmit’te kıyafet bağışı dayanışması

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere Dost Eller Mağazası aracılığıyla kıyafet desteği sağlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle başlayan Kıyafet Bağışı Dayanışması devam ediyor. Bu dayanışmaya ortak olmak isteyen İzmitli vatandaşlar, kullanmadıkları kıyafetleri bağışlayarak ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğuna ortak olabilirler.

Bağış teslim noktalarına hafta içi her gün mesai saatleri içeresinde (08.30-17.30) bağış yapılabilir.