İzmit’te kahve kokusu yayıldı

İzmit Belediyesi'nin kahveseverleri bir araya getirdiği 2. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali, Cumhuriyet Parkı’nda birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) -5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Parkı içerisinde 4-5 Aralık tarihlerinde düzenlenen 2. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali başladı.

Kahve tadımları, canlı müzik dinletisi, Türk Kahvesi atölyeleri, bando performansı, DJ performansı, çocuk animasyon gösterileri ve çeşitli ikramlar ile gün boyu renkli görüntüler oluştu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, festival kapsamında Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’ndeki “40 Yıllık Hatır Türk Kahvesi Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdi.

“BİR ÖMÜR BOYU HATIRAMIZ OLSUN”

Sergi açılışında konuşan Başkan Hürriyet, “Bugün çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi vesilesiyle 2’ncisini düzenlediğimiz Türk Kahvesi Festivali için buradayız. Geçen sene İzmitlilerden çok güzel geri dönüşler almıştık. Bu sene geleneksel hale getirmek istedik. Türk Kahvesi, kıymetli bir içecek. Bu markının festivalle birlikte hak ettiği değeri bulmasını arzuluyoruz. Bu festivalin de İzmit’ten doğan bir marka haline gelmesini istiyoruz. Türk Kahvesi severler sıklıkla ‘bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ derler. Biz de bugün hatırlarımızı çoğaltalım, 40 yıl değil bir ömür boyu hatıramız olsun diyerek bu festivalin 2’cisini düzenliyoruz. Bu festival, gelecek nesillere aktarılsın istiyoruz" diye konuştu.

4 ŞUBAT’A KADAR AÇIK

Haluk Perk’e de teşekkür eden Başkan Hürriyet, "Bizleri tarihin kahve kokulu sayfaları arasında güzel bir tura çıkaracak. Tabi bu güzel sergiyi vatandaşlarımız 4 Şubat 2023’e kadar gezip, görebilecek. Sevgili İzmitlileri buraya davet ediyoruz. Güzel stantlarımızı görsünler ve sergiyi gezsinler. Katkı sunan bütün marka sahiplerine teşekkür ediyorum. Kahve üzerine ciddi çalışma gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda Şehr-i İzmit Kafe’de kumda kahve hizmetine başlayacağız. Şehr-i İzmit Kafe’de bir kahve müzemiz olacak. Hem sosyal tesis hizmeti görecek hem de kahvenin mekanı haline gelecek. İnşallah kısa sürede hizmete açacağız. İzmit Belediyesinin ikinci müzesi olarak hizmette olacak” dedi.