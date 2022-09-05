İzmit’te düğün havasında sünnet şöleni yaşandı

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplamaya devam eden İzmit Belediyesi’nin, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla organize ettiği toplu sünnet şöleni Cephanelik Spor Kompleksi’nde gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen İzmit Belediyesi, yüzleri gülümsetmeye devam ediyor. Hem ailelere destek sağlayacak hem de çocuklara güzel bir anı bırakacak olan toplu sünnet düğünü organizasyonu Cephanelik Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Sünnet şöleninde 120 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Öncesinde üstü açık otobüs ile Cumhuriyet Parkı’nda başlayan konvoy ile şehir turu atıldı.

İzmit Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleşen toplu sünnet şölenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, İzmit Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Necat Çakır, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Diyanet Birlik Sen Marmara Bölge Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, İKM Başkanı Murat Öztürk, CHP İl eski Başkanı Fahri Örengül ile Selim Yıldız, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu şölen bizim için önemli. Çocuklarımızın yüzünde ufacık bile olsa bir tebessüm oluşturabiliyorsak bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızın mutluluğu çok değerli. Biz de onların mutluluğu için çalışıyoruz. Çocuklar mutlu ise anne babalarda mutlu. Ailelerimizin ekonomik olarak böylesine zor günler yaşadığı bir dönemde bir nebze bile azaltabiliyorsak bizim için çok kıymetli. Vatandaşlarımızın yaşayabileceği zorlukları tespit edip onları destekliyoruz.

“PROJE DEMEK KOCA KOCA BİNALAR DİKMEK DEĞİLDİR”

Sünnet organizasyonu düzenleme kararı aldık. Bizim için sosyal belediyecilik, vatandaşların yanında olup onların yaşadığı zorlukları azaltabilmektir. Proje demek, milyonlar harcayıp koca koca binalar dikmek değildir. Proje demek, insanın hayatını dokunup zorlukları kolaylaştımaktır. Proje demek, belediyesinin yanında olduğunu hissettirmektir. O yüzden biz hayatlara dokunmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız için yaptığımız yatırımlar boşuna değil. Her zaman söylediğimiz gibi, biz İzmitliler olarak kocaman bir aileyiz. Aile olmanın güzel yanlarından biri de bu yolu sizinle yürümek, böylesine hayırlı organizasyonları el ele birlikte yapabilmek, aynı şarkıya birlikte eşlik edebilmek, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltaya birlikte şahit olmaktır. Çocuklarımız şifalar diliyorum. Hayatlarında zorluklar yaşamadan başarılı, dürüst bireyler olsunlar. Anne ve babalarımıza da geçmiş olsun diyorum. Allah evlatlarımızın damatlığını da gösterir inşallah. Şölenimiz hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.