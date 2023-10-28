İzmit’te 1000 ses tek nefes oldu

Kocaeli İzmit Belediyesi'nin Cumhuriyetimizin 100’üncü kutlamaları kapsamında 1000 Ses Tek Nefes Kadın Korosu muhteşem bir konsere imza attı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyes'nin kadınların toplumdaki yerini ve görünürlüğünü arttırmak amacıyla hayata geçirdiği 1000 Ses Tek Nefes Kadın Korosu, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına damga vurdu. Aylardır bugüne hazırlanan kadınlar muhteşem bir konsere imza attı. Yüzlerce İzmitlinin izlemeye geldiği konserde Memleketim, Hatırla Sevgili, Fikrimin İnce Gülü, İzmir Marşı, Onuncu Yıl Marşı ve çok daha fazlası büyük bir coşkuyla söylendi.

“İZMİT’E BU YAKIŞIR”

Programın başında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Salonun her bir köşesi ve muhteşem kadınlar, harika görünüyorsunuz. İzmit’te 100. yıl coşkusunu en anlamlı en güzel şekilde kutlamak bizim boynumuzun borcuydu. İşte İzmit’e de böylesine güzel bir coşku ve kutlamalar yakışır dedik. Ne mutlu ki 100’üncü yılı görmek nasip oldu. Öncelikle bu proje için aylarca emek veren tüm kadınlara çok teşekkür ediyorum.

“O ORTAK RİTMİ DUYACAKSINIZ”

Karşınızda; birlikteliğimizin, dayanışmamızın ve en önemlisi de İzmit’in simgesi olacağına gönülden inandığım 1000 Ses Tek Nefes Kadın Korosunu görüyorsunuz. Ama aynı zamanda; az sonra burada duyacağınız her bir notada, Ebedi ve tek Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara bıraktığı mirasın gururunu, sevincini ve umudunu göreceksiniz. Ve emin olun ki; bu koroyu dinlerken, gözlerinizi kapattığınızda da, kalplerinizin attığı o ortak ritmi duyacaksınız.

“EL ELE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Çünkü bu koro; bin kadının tek yürek olmasının, tek nefeste umudu ve barışı haykırmasının eseri. Çünkü bu muazzam koroda yer alan her bir kadın, Atatürk’ün kadınlara verdiği değerin, onlara duyduğu inancın birer temsilcisi. Bu toprakların geleceğini kadınların azim ve kararlı ellerine emanet eden Gazi Mustafa Kemal, ne demişti; “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir” İşte bizler de İzmit Belediyesi olarak Atatürk’ün çizdiği yolda; birlikte, el ele, omuz omuza vererek yürümeye devam edeceğiz.