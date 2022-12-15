İzmitlilerden aronya suyuna tam not

Kocaeli'de İzmit Belediyesi şifa meyvesi olarak adlandırılan ve kendi tarlasında ürettiği aronya suyunu halka ikram etmeyi sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle halkın tarlasında üretilen ürünleri halkla buluşturmayı sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde üretilen, içerdiği zengin mineral yapısından ve insan sağlığına olan faydasından dolayı süper meyve olarak adlandırılan Aronya’nın suyu vatandaşlara ikram ediliyor.

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, İzmit Belediye binası önünde vatandaşlara aronya hakkında bilgi verip faydalarından bahsetti.

Gelen vatandaşlara meyve suyu ikramında bulunmayı da unutmayan Çınar Ekibi faydalı bir sosyal etkinliğe imza attı. Aronya suyunun tadına bakan vatandaşlar etkinlikten ve ikramlarından dolayı İzmit Belediyesine teşekkür etti.