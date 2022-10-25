İzmitliler yöresel kahvaltıyı çok sevdi!

İzmitliler, özellikle hafta sonlarında Balkan Dernekleri yerleşkesini yoğun bir şekilde kullanarak hem sosyalleşiyor, hem de tesisin imkanlarından faydalanıyorlar.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşlara kaliteli ve uygun hizmeti bir arada veren Gülümse Kafe kalitesi, Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesinde de bölge halkının sosyal tesis ihtiyacını karşılıyor. İlimizde faaliyet gösteren Balkan derneklerinin hizmetine açılan Balkan Dernekleri Yerleşkesi Gülümse Kafe hizmetini de bünyesinde barındırıyor.

İzmitli vatandaşlar, yerleşke içerisindeki yer alan Gülümse Kafe’de Rumeli ve Balkan kültürü ile özdeşleşen pirinçli börek, ekşimekli biber, kifla, baniçka ve lütenitsa gibi yöresel yiyeceklerden oluşan kahvaltının tadını çıkarıyorlar.

Ayrıca pazar günleri de yöresel kahvaltı açık büfe hizmeti olarak saat 10.00-12.30 saatleri arasında vatandaşların hizmetine sunuluyor.