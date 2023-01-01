İzmitliler unutulmaz yılbaşı gecesi yaşadı

İzmit Belediyesi, Gülümse Kafe’de vatandaşlara unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşattı. İzmitlilerin, doyasıya eğlendiği yılbaşı etkinliğinde 2023’ün ilk anlarında konuşan Başkan Hürriyet, “2023 bize güzellikler, sağlık, adalet, birlik beraberlik getirsin. 2023 yılı halkın yılı olsun" dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yeni yılı Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Gülümse Kafe’de gerçekleştirilen muhteşem organizasyonla karşıladı.

Prens Baha, Piyanistler Alper Keskin ve Murat Güneş’i sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar coşku dolu bir gece yaşadı. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ailesinin yanı sıra İKM Başkanı Murat Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeni yıla coşkulu geri sayımla girilmesinin ardından Başkan Hürriyet yılın ilk anlarında İzmitlilere hitap etti. 2023’ün herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni eden Hürriyet, "Yeni bir yıla hep birlikte merhaba dedik. 2023 bize güzellikler, sağlık, adalet, birlik beraberlik getirsin. 2023 yılı halkın yılı olsun.

Hukukun işlediği, üstünlerin hukukunun değil hukukun üstünlüğünün olduğu gerçekten adaletin hakim kılındığı ve bütün sorunların bir bir çözüldüğü çok güzel bir yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi. Başkan Hürriyet’in konuşmasının ardından yeni yıl pastası kesildi.